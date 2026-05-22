Este viernes 22 de mayo de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix lanzó un drama mexicano de ciencia ficción que promete romper todos los esquemas. Se trata de Futuro desierto, dirigido por Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo.
Netflix: la serie de 6 capítulos que te hará reflexionar sobre la humanidad y promete arrasar en 2026
Netflix lanza la impactante serie de Lucía Puenzo sobre el futuro de la tecnología y la humanidad. Es un drama mexicano de 6 capítulos
Futuro desierto es una serie de solo 6 capítulos que combina el drama familiar con ciencia ficción. La nueva apuesta de Netflix sigue la historia de Alex, un psiquiatra que se muda con su familia desde Silicon Valley a un aislado pueblo en Chiapas, donde comienza a probar androides diseñados para integrarse en la vida cotidiana.
Lo que ignora es que su trabajo forma parte de un plan mucho más amplio y secreto impulsado por la empresa tecnológica que lo emplea. Futuro desierto es una gran serie para maratonear el fin de semana en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Futuro desierto
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Futuro desierto versa: "Mientras carga con el dolor de la muerte de su esposa, un psicólogo crea robots humanoides para procesar los duelos, hasta que una falla y una nueva realidad entran en escena".
En un futuro cercano, la empresa tecnológica FUZHIPIN crea los ANBI, androides tan avanzados que resultan prácticamente imposibles de distinguir de un ser humano.
Con el objetivo de ponerlos a prueba, impulsa el programa "Test Life", una experiencia en la que estas creaciones son incorporadas a familias reales para analizar cómo logran adaptarse, o alterar, la vida cotidiana.
Netflix: tráiler de la serie Futuro desierto
Reparto de Futuro desierto, serie de Netflix
- José María Yazpik
- Astrid Bergés- Frisbey
- Andrés Parra
- Natalia Solián
- Vincent Webb
- Matías Coronado
- Karla Souza
Dónde ver la serie Futuro desierto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Futuro desierto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Futuro desierto se puede ver en Netflix.
- España: la serie Futuro desierto se puede ver en Netflix.