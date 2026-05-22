Netflix: la serie de 6 capítulos que te hará reflexionar sobre la humanidad y promete arrasar en 2026

Futuro desierto es una serie de solo 6 capítulos que combina el drama familiar con ciencia ficción. La nueva apuesta de Netflix sigue la historia de Alex, un psiquiatra que se muda con su familia desde Silicon Valley a un aislado pueblo en Chiapas, donde comienza a probar androides diseñados para integrarse en la vida cotidiana.

Lo que ignora es que su trabajo forma parte de un plan mucho más amplio y secreto impulsado por la empresa tecnológica que lo emplea. Futuro desierto es una gran serie para maratonear el fin de semana en Netflix.