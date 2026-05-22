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Acaba de estrenar en Netflix, dura 1 hora y media y ya tiene a todos obsesionados

La nueva comedia de Netflix protagonizada por Rosamund Pike explora un mundo donde los roles de género se invierten.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

Este viernes 22 de mayo de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix sumó unaproducción internacional que promete eclipsar a la crítica y a los suscriptores. Se trata de Las damas primero, protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike.

Esta comedia de Netflix está inspirada en la película francesa de 2019, I Am Not an Easy Man, de Éléonore Pourriat y retrata el traslado de un ejecutivo corporativo a una realidad paralela dominada por mujeres.

las damas primero- estreno

Las damas primero es la película candidata a convertirse en tendencia mundial en Netflix rápidamente. Dirigida por Thea Sharrock, es un drama para reír de solo 1 hora y 33 minutos.

Netflix: de qué trata la película Las damas primero

las damas primero

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Las damas primero versa: "Un arrogante y carismático seductor disfruta de una vida de lujo, poder y amoríos, pero todo cambia cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres".

La trama de la película sigue a un machista que se despierta en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica de poder de la sociedad se invierte.

Netflix: tráiler de la película Las damas primero

Embed - LAS DAMAS PRIMERO | TRAILER ESPAÑOL | 22 Mayo/26 - NETFLIX

Reparto de Las damas primero, película de Netflix

  • Sacha Baron Cohen
  • Rosamund Pike
  • Richard E. Grant
  • Emily Mortimer
  • Charles Dance
  • Fiona Shaw
  • Tom Davis
  • Weruche Opia
  • Kathryn Hunter
  • Kadiff Kirwan
  • Bill Paterson

Dónde ver la película Las damas primero, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Las damas primero se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Las damas primero se puede ver en Netflix.
  • España: la película Las damas primero se puede ver en Netflix.

Resumen

  • Netflix estrena: La plataforma suma la comedia "Las damas primero", protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike.
  • Trama inversora: La película, inspirada en un film francés, narra la historia de un seductor en un mundo paralelo dominado por mujeres.
  • Disponibilidad: La producción se encuentra disponible para todos los suscriptores de la plataforma de streaming.

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