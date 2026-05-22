Este viernes 22 de mayo de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix sumó unaproducción internacional que promete eclipsar a la crítica y a los suscriptores. Se trata de Las damas primero, protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike.
Acaba de estrenar en Netflix, dura 1 hora y media y ya tiene a todos obsesionados
La nueva comedia de Netflix protagonizada por Rosamund Pike explora un mundo donde los roles de género se invierten.
Esta comedia de Netflix está inspirada en la película francesa de 2019, I Am Not an Easy Man, de Éléonore Pourriat y retrata el traslado de un ejecutivo corporativo a una realidad paralela dominada por mujeres.
Las damas primero es la película candidata a convertirse en tendencia mundial en Netflix rápidamente. Dirigida por Thea Sharrock, es un drama para reír de solo 1 hora y 33 minutos.
Netflix: de qué trata la película Las damas primero
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Las damas primero versa: "Un arrogante y carismático seductor disfruta de una vida de lujo, poder y amoríos, pero todo cambia cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres".
La trama de la película sigue a un machista que se despierta en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica de poder de la sociedad se invierte.
Netflix: tráiler de la película Las damas primero
Reparto de Las damas primero, película de Netflix
- Sacha Baron Cohen
- Rosamund Pike
- Richard E. Grant
- Emily Mortimer
- Charles Dance
- Fiona Shaw
- Tom Davis
- Weruche Opia
- Kathryn Hunter
- Kadiff Kirwan
- Bill Paterson
Dónde ver la película Las damas primero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Las damas primero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Las damas primero se puede ver en Netflix.
- España: la película Las damas primero se puede ver en Netflix.
Resumen
- Netflix estrena: La plataforma suma la comedia "Las damas primero", protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike.
- Trama inversora: La película, inspirada en un film francés, narra la historia de un seductor en un mundo paralelo dominado por mujeres.
- Disponibilidad: La producción se encuentra disponible para todos los suscriptores de la plataforma de streaming.