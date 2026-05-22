Acaba de estrenar en Netflix, dura 1 hora y media y ya tiene a todos obsesionados

Las damas primero es la película candidata a convertirse en tendencia mundial en Netflix rápidamente. Dirigida por Thea Sharrock, es un drama para reír de solo 1 hora y 33 minutos.

Netflix: de qué trata la película Las damas primero

las damas primero

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Las damas primero versa: "Un arrogante y carismático seductor disfruta de una vida de lujo, poder y amoríos, pero todo cambia cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres".

La trama de la película sigue a un machista que se despierta en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica de poder de la sociedad se invierte.

Netflix: tráiler de la película Las damas primero

Embed - LAS DAMAS PRIMERO | TRAILER ESPAÑOL | 22 Mayo/26 - NETFLIX

Reparto de Las damas primero, película de Netflix

Sacha Baron Cohen

Rosamund Pike

Richard E. Grant

Emily Mortimer

Charles Dance

Fiona Shaw

Tom Davis

Weruche Opia

Kathryn Hunter

Kadiff Kirwan

Bill Paterson

Dónde ver la película Las damas primero, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Las damas primero se puede ver en Netflix .

Las damas primero se puede ver en . Estados Unidos: la película Las damas primero se puede ver en Netflix .

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Resumen