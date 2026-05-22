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2 series para ver en Netflix el fin de semana y maratonear sin parar

Netflix renueva su catálogo con dos series imperdibles para maratonear este fin de semana. Descubrí cuáles son y por qué te atraparán.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
2 series para ver en Netflix el fin de semana y maratonear sin parar.

2 series para ver en Netflix el fin de semana y maratonear sin parar.

El catálogo de series y películas de Netflix se renueva constantemente y ahora hay 2 producciones disponibles que no te puedes perder estos días: tienen tramas atrapantes, elencos de lujo y muy buenas críticas. Maratonear el fin de semana es uno de los placeres de la vida más reconfortantes durante los días fríos.

¿Cuáles son las series recomendadas de Netflix para ve el tercer fin de semana de mayo? Vamos a averiguarlo juntos: de qué tratan, quiénes las protagonizan y qué adelantan los tráilers.

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Netflix: 2 series para maratonear el fin de semana

1. The Boroughs: Jubilación rebelde

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The Boroughs: Julilación rebelde es una serie creada por Jeffrey Addiss y Will Matthewss que cuenta con un elenco espectacular, liderado por Alfred Molina y Geena Davis, con la participación de Bill Pullman

La trama, de 8 capítulos, sigue a un grupo de jubilados que viven en una comunidad del desierto y deben unirse para enfrentarse a una amenaza sobrenatural.

Mientras tanto, la sinopsis oficial de Netflix versa: "En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales deben evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo".

Embed - The Boroughs: Jubilación rebelde | Tráiler oficial | Netflix

2. Carísima

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Carísima es una serie de 10 capítulos cortos dirigida por Nano Garay y Federico Suárez que estrenó en Netflix este miércoles 20 de mayo de 2026 y está protagonizada por Julián Cartún en el papel de Caro Pardiaco.

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Carísima versa: "Caro Pardiaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más icónica de su vida.

Caro Pardíaco (Julián Kartún) influencer llena de energía, y diva a tiempo completo, lo tiene todo... hasta que se acerca su 30 cumpleaños y un acosador trata de arruinarle la fiesta.

Embed - Caro Pardíaco quiere hacer otra serie | Hecho en Argentina

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