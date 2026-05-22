2 series para ver en Netflix el fin de semana y maratonear sin parar.

Netflix: 2 series para maratonear el fin de semana

1. The Boroughs: Jubilación rebelde

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The Boroughs: Julilación rebelde es una serie creada por Jeffrey Addiss y Will Matthewss que cuenta con un elenco espectacular, liderado por Alfred Molina y Geena Davis, con la participación de Bill Pullman

La trama, de 8 capítulos, sigue a un grupo de jubilados que viven en una comunidad del desierto y deben unirse para enfrentarse a una amenaza sobrenatural.

Mientras tanto, la sinopsis oficial de Netflix versa: "En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales deben evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo".

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2. Carísima

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Carísima es una serie de 10 capítulos cortos dirigida por Nano Garay y Federico Suárez que estrenó en Netflix este miércoles 20 de mayo de 2026 y está protagonizada por Julián Cartún en el papel de Caro Pardiaco.

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Carísima versa: "Caro Pardiaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más icónica de su vida.

Caro Pardíaco (Julián Kartún) influencer llena de energía, y diva a tiempo completo, lo tiene todo... hasta que se acerca su 30 cumpleaños y un acosador trata de arruinarle la fiesta.