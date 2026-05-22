Franco Colapinto pudo correr la Qualy de la Carrera Sprint y arrancará 13° en Canadá

automovilismo-formula 1-clasificacion-sprint-george russell George Russell, con Mercedes, registró el mejor tiempo en la Clasificación de la Carrera Sprint que se disputará este sábado.

Dominio de Mercedes en la Qualy de la Carrera Sprint del GP de Canadá

El piloto argentino pudo dar cuatro vueltas rápidas en la segunda etapa de la ronda clasificatoria SQ2), con las ruedas medias, y tuvo un cronometraje de 1 minuto 14 segundos y 702 milésimas (1' 14'' 702/1000) como su mejor tiempo.

La sesión fue dominada por Mercedes. Allí el británico George Russell se quedó con la pole con un 1' 12'' 965/1000, y el italiano Kimi Antonelli lo escoltó a tan solo 68 décimas por detrás de su compañero. El tercer lugar fue para el inglés Lando Norris (McLaren), con un 1' 13'' 280/1000.