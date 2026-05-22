Este viernes mejoró substancialmente el humor de Franco Colapinto, ya que pudo presentarse a correr la Clasificación de la Carrera Sprint tras un gran trabajo de los mecánicos de Alpine, y el pilarense pudo cronometrar entre los 10 mejores y pasar a la segunda Qualy, de cara a la carrera corta del sábado.
Franco Colapinto pudo correr la Qualy de la Carrera Sprint y arrancará 13° en Canadá
Alpine reparó el auto de Franco Colapinto y el pilarense, aunque no logró pasar a la SQ3, registró el 13° mejor tiempo en la clasificación a la Carrera Sprint
Colapinto pudo superar el primer corte de la Qualy de la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá con un 10° lugar. y en la segunda no pudo seguir trepando y pasar a la SQ3, cerrando esta instancia en el puesto 13°, que será desde donde largará este sábado a las 13, hora argentina. El compañero de Franco en Alpine, Pierre Gasly, estuvo lejos del bonaerense, y largará desde el puesto 19° la Sprint.
Franco Colapinto largará desde el cajón 13° la Carrera Sprint
Dominio de Mercedes en la Qualy de la Carrera Sprint del GP de Canadá
El piloto argentino pudo dar cuatro vueltas rápidas en la segunda etapa de la ronda clasificatoria SQ2), con las ruedas medias, y tuvo un cronometraje de 1 minuto 14 segundos y 702 milésimas (1' 14'' 702/1000) como su mejor tiempo.
La sesión fue dominada por Mercedes. Allí el británico George Russell se quedó con la pole con un 1' 12'' 965/1000, y el italiano Kimi Antonelli lo escoltó a tan solo 68 décimas por detrás de su compañero. El tercer lugar fue para el inglés Lando Norris (McLaren), con un 1' 13'' 280/1000.