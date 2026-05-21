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Gran expectativa

Franco Colapinto correrá en la pista "más divertida": a qué hora y dónde ver la clasificación Sprint

Los pilotos de la Fórmula 1, y entre ellos Franco Colapinto, se mostraron entusiasmados por el nuevo desafío: "Se siente un poco como una pista de go-kart"

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto y sus colegas coinciden en que se trata de un gran desafío.

Franco Colapinto y sus colegas coinciden en que se trata de un gran desafío.

El circuito Gilles Villeneuve de Montreal será nuevamente el escenario donde la Fórmula 1 realizará el Gran Premio de Canadá en tres días a pura velocidad y emociones que comienza el viernes con la primera y única práctica libre. Luego Franco Colapinto participará de la prueba de Sprint, con la posibilidad de sumar por duplicado para la escudería francesa.

El argentino viene envalentonado tras quedarse con la séptima posición del GP de Miami en lo que se convirtió en su mejor resultado desde que debutó en la Máxima.

GP de Canadá
Franco Colapinto y los pilotos de la F1 se muestran entusiasmados con la pista en Montreal.

Franco Colapinto y los pilotos de la F1 se muestran entusiasmados con la pista en Montreal.

Un gran desafío para Franco Colapinto

El circuito ubicado en Montreal cuenta con 4.361 kilómetros y presenta largas rectas, fuertes frenadas, muros cercanos y una alta exigencia técnica, lo que podría presentar consecuencias importantes ya que los corredores deberán tomar decisiones en espacios acotados.

Lewis Hamilton coloca al GP de Canadá en el top 3 de sus circuitos favoritos del calendario. En el aspecto técnico, destaca que la pista tiene un diseño único de curvas rápidas seguidas de chicanas cerradas que exige máxima agresividad. Explicó que "una vez que llegas a las esquinas, se siente un poco como una pista de go-kart", debido a cómo se deben atacar los pianos (kerbs) y lo pegados que se sienten los muros al monoplaza.

Alex Albon detalla que el circuito es de los favoritos de la parrilla por el ambiente de la ciudad y que en pista es implacable: "Los bordillos son sumamente agresivos y las paredes están lo suficientemente cerca como para castigar severamente cualquier error". Explica que las largas rectas que desembocan en frenadas brutales son la receta perfecta para los adelantamientos y las carreras impredecibles.

El circuito Gilles Villeneuve cuenta con 70 vueltas y 14 curvas; el récord de vuelta data de 2019, pertenece a Valtteri Bottas y es de 1:13.078.

Franco Colapinto
Franco Colapinto buscar&aacute; mejorar lo realizado en Miami.

Franco Colapinto buscará mejorar lo realizado en Miami.

Los horarios de Franco Colapinto en el GP de Canadá

  • Viernes 22 de mayo:
    • 13.30: Prácticas Libres 1.
    • 17.30: Clasificación Sprint.
  • Sábado 23 de mayo:
    • 13.00: Carrera Sprint.
    • 17:00: Clasificación.
  • Domingo 24 de mayo:
    • 17.00: Carrera principal.

La competencia de la Fórmula 1 contará con la televisación de Fox Sports y Disney+ Premium.

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