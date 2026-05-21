Franco Colapinto correrá en la pista "más divertida": a qué hora y dónde ver la clasificación Sprint

Un gran desafío para Franco Colapinto

El circuito ubicado en Montreal cuenta con 4.361 kilómetros y presenta largas rectas, fuertes frenadas, muros cercanos y una alta exigencia técnica, lo que podría presentar consecuencias importantes ya que los corredores deberán tomar decisiones en espacios acotados.

Lewis Hamilton coloca al GP de Canadá en el top 3 de sus circuitos favoritos del calendario. En el aspecto técnico, destaca que la pista tiene un diseño único de curvas rápidas seguidas de chicanas cerradas que exige máxima agresividad. Explicó que "una vez que llegas a las esquinas, se siente un poco como una pista de go-kart", debido a cómo se deben atacar los pianos (kerbs) y lo pegados que se sienten los muros al monoplaza.

Alex Albon detalla que el circuito es de los favoritos de la parrilla por el ambiente de la ciudad y que en pista es implacable: "Los bordillos son sumamente agresivos y las paredes están lo suficientemente cerca como para castigar severamente cualquier error". Explica que las largas rectas que desembocan en frenadas brutales son la receta perfecta para los adelantamientos y las carreras impredecibles.

El circuito Gilles Villeneuve cuenta con 70 vueltas y 14 curvas; el récord de vuelta data de 2019, pertenece a Valtteri Bottas y es de 1:13.078.

Franco Colapinto Franco Colapinto buscará mejorar lo realizado en Miami.

Los horarios de Franco Colapinto en el GP de Canadá

Viernes 22 de mayo: 13.30: Prácticas Libres 1. 17.30: Clasificación Sprint.

Sábado 23 de mayo: 13.00: Carrera Sprint. 17:00: Clasificación.

Domingo 24 de mayo: 17.00: Carrera principal.



La competencia de la Fórmula 1 contará con la televisación de Fox Sports y Disney+ Premium.