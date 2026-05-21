La Selección de Alemania ya tiene su lista de convocados para el Mundial 2026

La gran novedad fue la inclusión del capitán y arquero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, de 40 años, había anunciado a finales del verano de 2024 que se retiraba de la selección para dedicarse en exclusiva a su club. Para sustituir a Neuer, campeón del mundo en 2014, Nagelsmann había nombrado a Marc-André ter Stegen, su número 1, pero el portero del FC Barcelona encadenó lesiones que lo han dejado fuera de juego.

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La lista oficial de la Selección de Alemania para el Mundial 2026

Arqueros

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Manuel Neuer (FC Bayern de Múnich)

Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Defensas

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Nathaniel Brown (Eintracht de Fráncfort)

Joshua Kimmich (FC Bayern de Múnich)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (FC Bayern de Múnich)

Malick Thiaw (Newcastle United)

Mediocampistas

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Felix Pavlovic (Bayern Múnich)

Leon Goretzka (Bayern Múnich)

Nadiem Amiri (Mainz 05)

Jamal Musiala (Bayern Múnich)

Florian Wirtz (Liverpool)

Lennart Karl (Bayern Múnich)

Delanteros

Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Kai Havertz (Arsenal)

Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Leroy Sané (Galatasaray)

La selección alemana competirá en el Grupo E, enfrentándose a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Joshua Kimmich figura como el capitán del equipo, reemplazando a la generación anterior que se despidió tras la Eurocopa 2024.

Alemania participa de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA desde la primera cita, en Uruguay 1030, y se consagró campeón en 1954, 1974, 1990 y 2014.