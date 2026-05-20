Dibu Martínez se quebró un dedo y encendió las alarmas en la Selección argentina a días del Mundial 2026

La revelación del Dibu Martínez tras el título del Aston Villa

Emiliano Martínez sumó su primer título con el Aston Villa. Este miércoles, en la victoria 3-0 ante el Friburgo, el marplatense gritó campeón luego de una extensa temporada en el Viejo Continente.

Tras el pitazo final, y los primeros festejos dentro del campo de juego, el hombre de la Selección argentina expresó sus emociones ante los micrófonos de ESPN: "Es hermoso. Mirá lo que es. La primera vez que veo 20.000 personas del Aston Villa en la entrada en calor. Toda mi familia ahí abajo. Mi mujer y mi padre allá. Es un orgullo".

Acto seguido reveló que sufrió un fuerte dolor en la entrada en calor: "Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Para mí no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo".

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¡ATENCIÓN LO QUE LE CONTÓ DIBU MARTÍNEZ A #ESPN: SE ROMPIÓ EL DEDO ANTES DE LA FINAL!



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"Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa", sumó al ser consultado sobre la gravedad del asunto.

Pese a encender las alarmas en el seno íntimo de la Selección argentina, Dibu Martínez se refirió al Mundial 2026: “Estoy muy feliz. Ahora disfrutar con los chicos que hace mucho que no disfrutamos y después enfocarme en el Mundial”.

Las finales que disputó Dibu Martínez

A lo largo de su carrera, Dibu Martínez disputó siete finales: