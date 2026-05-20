Juan Román Riquelme en la Selección argentina: de titular a borrado

La primera vez que Juan Román Riquelme se puso la camiseta en la Mayor de la Selección argentina fue en la última fecha de las Eliminatorias del Mundial de Francia 98 cuando Daniel Passarella lo hizo ingresar por Marcelo Gallardo; no obstante, el Kaiser no lo incluyó en la lista para viajar al Viejo Continente.

Luego asumió Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección y rápidamente comenzó a armar su propio equipo en miras de la Copa América de 1999; allí el ídolo de Boca jugó cuatro partidos como titular:

3 - 1 vs. Ecuador.

0 - 3 vs. Colombia.

2 - 0 vs. Uruguay.

1 - 2 vs. Brasil (cuartos de final).

Aunque Riquelme realizó un papel aceptable, fue limpiado por el DT y fueron 12 los jugadores que participaron de la Copa América y que luego viajaron al Mundial 2002: Burgos, Ayala, Sorín, Simeone, Samuel, Zanetti, Ortega, Gustavo López, Pochettino, Claudio Husaín, Aimar y el Kily González.

Marcelo Bielsa - Claudio Vivas Claudio Vivas reveló por qué Riquelme no fue al Mundial.

La verdad detrás de la ausencia de Juan Román Riquelme en el Mundial 2002

Claudio Vivas fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa desde 1998 a 2004 y en diálogo con Dupla Técnica reveló por qué el 10 no fue convocado por el entrenador para la cita mundialista: "Riquelme no fue porque había otros competidores. Si ustedes recuerdan, en esa época estaba Aimar, Gallardo y Verón en diferentes niveles y cuestión de gustos, subjetividad. Román estaba en un gran nivel, pero no estaba dentro de los planes".

Además, analizó cómo fue el armado del equipo: "Esa lista era una lista más corta que la de ahora y había una sobrepoblación en algunos lugares. Normalmente las listas se arman con dos jugadores por puesto, salvo en los arqueros que van tres. Bielsa entendió que era necesario utilizar de esas tres opciones que te acabo de mencionar por encima de Román".

El 10 fue fundamental para Boca en la Copa Libertadores 2000 y 2001, además venía de propinarle un baile histórico al Real Madrid en la Intercontinental del 2000; es así que Claudio Vivas concluyó: "Román quizás lo hubiera merecido, pero había otros tres competidores que estaban en un gran nivel".