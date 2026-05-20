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El 10 se quedó sin Corea - Japón

La verdad detrás de la ausencia de Juan Román Riquelme en el Mundial 2002

Juan Román Riquelme brillaba en 2002 tras ganarlo todo con Boca, pero Marcelo Bielsa no lo convocó al Mundial; a continuación los motivos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Juan Román Riquelme no fue convocado por Bielsa para el Mundial de Corea - Japón.

Juan Román Riquelme no fue convocado por Bielsa para el Mundial de Corea - Japón.

El Mundial 2002 siempre dejará un recuerdo triste y un sabor amargo; es que la Selección argentina llegó a la cita realizada en Corea - Japón como candidata con un plantel repleto de figuras, pero no logró clasificar a los octavos de final. Para colmo, Marcelo Bielsa decidió no convocar a Juan Román Riquelme.

El 10 fue titular en los cuatro partidos que disputó la Albiceleste en la Copa América de 1999 en Paraguay, pero luego sufrió el desplante del DT quien decidió borrarlo del proceso clasificatorio para la cita mundialista.

Bielsa - Riquelme
Marcelo Bielsa decidi&oacute; dejar fuera del Mundial 2002 a Juan Rom&aacute;n Riquelme.

Marcelo Bielsa decidió dejar fuera del Mundial 2002 a Juan Román Riquelme.

Juan Román Riquelme en la Selección argentina: de titular a borrado

La primera vez que Juan Román Riquelme se puso la camiseta en la Mayor de la Selección argentina fue en la última fecha de las Eliminatorias del Mundial de Francia 98 cuando Daniel Passarella lo hizo ingresar por Marcelo Gallardo; no obstante, el Kaiser no lo incluyó en la lista para viajar al Viejo Continente.

Luego asumió Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección y rápidamente comenzó a armar su propio equipo en miras de la Copa América de 1999; allí el ídolo de Boca jugó cuatro partidos como titular:

  • 3 - 1 vs. Ecuador.
  • 0 - 3 vs. Colombia.
  • 2 - 0 vs. Uruguay.
  • 1 - 2 vs. Brasil (cuartos de final).

Aunque Riquelme realizó un papel aceptable, fue limpiado por el DT y fueron 12 los jugadores que participaron de la Copa América y que luego viajaron al Mundial 2002: Burgos, Ayala, Sorín, Simeone, Samuel, Zanetti, Ortega, Gustavo López, Pochettino, Claudio Husaín, Aimar y el Kily González.

Marcelo Bielsa - Claudio Vivas
Claudio Vivas revel&oacute; por qu&eacute; Riquelme no fue al Mundial.

Claudio Vivas reveló por qué Riquelme no fue al Mundial.

La verdad detrás de la ausencia de Juan Román Riquelme en el Mundial 2002

Claudio Vivas fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa desde 1998 a 2004 y en diálogo con Dupla Técnica reveló por qué el 10 no fue convocado por el entrenador para la cita mundialista: "Riquelme no fue porque había otros competidores. Si ustedes recuerdan, en esa época estaba Aimar, Gallardo y Verón en diferentes niveles y cuestión de gustos, subjetividad. Román estaba en un gran nivel, pero no estaba dentro de los planes".

Además, analizó cómo fue el armado del equipo: "Esa lista era una lista más corta que la de ahora y había una sobrepoblación en algunos lugares. Normalmente las listas se arman con dos jugadores por puesto, salvo en los arqueros que van tres. Bielsa entendió que era necesario utilizar de esas tres opciones que te acabo de mencionar por encima de Román".

El 10 fue fundamental para Boca en la Copa Libertadores 2000 y 2001, además venía de propinarle un baile histórico al Real Madrid en la Intercontinental del 2000; es así que Claudio Vivas concluyó: "Román quizás lo hubiera merecido, pero había otros tres competidores que estaban en un gran nivel".

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