Entre todos los insectos que buscan refugio en los hogares, las cucarachas son, sin duda, las que generan mayor rechazo debido a su velocidad de reproducción y a los riesgos que representan para la salud. Por suerte, puedes obviar los costosos productos químicos y recurrir a diferentes elementos caseros.
Adiós a las cucarachas en casa: el famoso truco del pepino con el que puedes ahuyentarlas
Si tienes cucarachas en tu casa, puedes ahuyentarlas a través del uso del pepino. Todos los detalles, en la nota
El pepino es uno de estos materiales, ya que actúa no como un veneno sino como un famoso repelente natural. Más precisamente, su aroma es insoportable para estos insectos.
El truco del pepino para ahuyentar a las cucarachas de tu casa
Las cucarachas poseen un sentido del olfato sumamente desarrollado que utilizan para orientarse, encontrar alimento y comunicarse entre sí.
El secreto del pepino reside en sus componentes químicos. La corteza y el jugo de este alimento liberan compuestos volátiles que son rechazados por los receptores olfativos de estas plagas.
Puedes implementar el uso del pepino de diferentes maneras para decirle adiós a las cucarachas de tu casa. Las opciones más populares son las siguientes:
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Cortar en rodajas finas: cortá un pepino fresco en rodajas de grosor medio. Al exponer la pulpa y la cáscara, se maximiza la liberación de los jugos aromáticos.
Utilizar papel aluminio: colocá las rodajas sobre trozos de papel aluminio. La reacción de los ácidos naturales del vegetal con el metal genera un olor aún más intenso y molesto para los insectos.
Identificar puntos críticos: ubicá los trozos en los lugares más propensos a la actividad de cucarachas, como detrás de la heladera, debajo de la bacha de la cocina, cerca del tacho de basura o junto a las rejillas de desagüe.
Renovación constante: el vegetal se deshidrata con el paso de las horas. Es fundamental cambiar las rodajas cada 24 o 48 horas, ya que si comienzan a pudrirse, conseguirás el efecto inverso y atraerás a otras plagas como hormigas o mosquitas de la humedad.
Si tu casa sufre una infestación severa con nidos internos, el vegetal solo logrará que los insectos se muden de habitación. Si esto no funciona, será mejor que te contactes con un exterminador para solucionar este problema.
Enfermedades causadas por las cucarachas
- Gastroenteritis: una enfermedad gastrointestinal que causa diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
- Salmonelosis: una infección causada por la bacteria Salmonella, que puede provocar fiebre, diarrea y dolor abdominal.
- Disentería: forma grave de diarrea que puede causar fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
- Fiebre tifoidea: enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella Typhi, que puede provocar fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal y fatiga.
- Reacciones alérgicas: algunas personas pueden ser alérgicas a las cucarachas y experimentar síntomas como estornudos, picazón en los ojos, congestión nasal y dificultad para respirar.
- Asma: la exposición a alérgenos de cucarachas puede desencadenar ataques de asma.