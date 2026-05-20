Adiós a las cucarachas en casa: el famoso truco del pepino con el que puedes ahuyentarlas

El truco del pepino para ahuyentar a las cucarachas de tu casa

Las cucarachas poseen un sentido del olfato sumamente desarrollado que utilizan para orientarse, encontrar alimento y comunicarse entre sí.

El secreto del pepino reside en sus componentes químicos. La corteza y el jugo de este alimento liberan compuestos volátiles que son rechazados por los receptores olfativos de estas plagas.

cucarachas, plagas Si el problema persiste, lo mejor será que te contactes con un exterminador.

Puedes implementar el uso del pepino de diferentes maneras para decirle adiós a las cucarachas de tu casa. Las opciones más populares son las siguientes:

Cortar en rodajas finas: cortá un pepino fresco en rodajas de grosor medio. Al exponer la pulpa y la cáscara, se maximiza la liberación de los jugos aromáticos.

Utilizar papel aluminio: colocá las rodajas sobre trozos de papel aluminio. La reacción de los ácidos naturales del vegetal con el metal genera un olor aún más intenso y molesto para los insectos.

Identificar puntos críticos: ubicá los trozos en los lugares más propensos a la actividad de cucarachas, como detrás de la heladera, debajo de la bacha de la cocina, cerca del tacho de basura o junto a las rejillas de desagüe.

Renovación constante: el vegetal se deshidrata con el paso de las horas. Es fundamental cambiar las rodajas cada 24 o 48 horas, ya que si comienzan a pudrirse, conseguirás el efecto inverso y atraerás a otras plagas como hormigas o mosquitas de la humedad.

Si tu casa sufre una infestación severa con nidos internos, el vegetal solo logrará que los insectos se muden de habitación. Si esto no funciona, será mejor que te contactes con un exterminador para solucionar este problema.

Enfermedades causadas por las cucarachas