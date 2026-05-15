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TRAMPA CASERA EFECTIVA

Adiós a los repelentes químicos: cómo eliminar a las cucarachas de casa usando miel

Las cucarachas de casa pueden ser eliminadas a través del uso de la miel. Descubre cómo preparar este repelente casero, paso a paso

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Además de ser económico, este repelente protege tu salud y la de tu familia. 

Además de ser económico, este repelente protege tu salud y la de tu familia. 

Las plagas domésticas son uno de los problemas más persistentes y desagradables en cualquier hogar. Entre todas, las cucarachas representan la mayor amenaza debido a su capacidad de transmisión de enfermedades y fácil adaptación. Aunque el mercado está saturado de productos químicos, las personas buscan alternativas naturales.

En este sentido, uno de las trampas caseras más destacadas tiene a la miel como uno de los elementos principales y protagonistas, actuando como cebo para atraer a los desagradables insectos.

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La miel puede colaborar con la eliminaci&oacute;n de cucarachas en casa.&nbsp;

La miel puede colaborar con la eliminación de cucarachas en casa.

Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de miel

En esta trampa casera, y como se dijo, la miel funciona como un caballo de troya a la hora de hacer desaparecer a las cucarachas. Esto es posible gracias a los azúcares que la integran.

Las cucarachas ingerirán la mezcla atraídas por la miel, y ahí es donde entra otro elemento: el bicarbonato, que reaccionará con sus ácidos gástricos, eliminándolas de forma interna y discreta.

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La capacidad de transmisi&oacute;n de enfermedades de cucarachas a humanos es alta.&nbsp;

La capacidad de transmisión de enfermedades de cucarachas a humanos es alta.

Además de ser más económico, este repelente casero protege tu salud, la de tu familia y la de tu mascota. Como si fuera poco, reduces la huella de carbono y evitas que estos insectos desarrollen resistencia a los pesticidas comerciales.

Ya lo sabes, si buscas una solución ecológica y segura para niños y mascotas, la combinación de miel y bicarbonato de sodio es ideal. El proceso es sencillo:

  • Mezcla en partes iguales miel pura y bicarbonato.

  • Forma pequeñas bolitas o coloca la pasta en tapones de botellas.

  • Sitúa estos cebos en puntos estratégicos como la parte trasera de la nevera o debajo del fregadero.

Enfermedades causadas por las cucarachas

  • Gastroenteritis: una enfermedad gastrointestinal que causa diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
  • Salmonelosis: una infección causada por la bacteria Salmonella, que puede provocar fiebre, diarrea y dolor abdominal.
  • Disentería: forma grave de diarrea que puede causar fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
  • Fiebre tifoidea: enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella Typhi, que puede provocar fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal y fatiga.
  • Reacciones alérgicas: algunas personas pueden ser alérgicas a las cucarachas y experimentar síntomas como estornudos, picazón en los ojos, congestión nasal y dificultad para respirar.
  • Asma: la exposición a alérgenos de cucarachas puede desencadenar ataques de asma.

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