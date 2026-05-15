Adiós a los repelentes químicos: cómo eliminar a las cucarachas de casa usando miel

Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de miel

En esta trampa casera, y como se dijo, la miel funciona como un caballo de troya a la hora de hacer desaparecer a las cucarachas. Esto es posible gracias a los azúcares que la integran.

Las cucarachas ingerirán la mezcla atraídas por la miel, y ahí es donde entra otro elemento: el bicarbonato, que reaccionará con sus ácidos gástricos, eliminándolas de forma interna y discreta.

cucarachas, plagas La capacidad de transmisión de enfermedades de cucarachas a humanos es alta.

Además de ser más económico, este repelente casero protege tu salud, la de tu familia y la de tu mascota. Como si fuera poco, reduces la huella de carbono y evitas que estos insectos desarrollen resistencia a los pesticidas comerciales.

Ya lo sabes, si buscas una solución ecológica y segura para niños y mascotas, la combinación de miel y bicarbonato de sodio es ideal. El proceso es sencillo:

Mezcla en partes iguales miel pura y bicarbonato.

Forma pequeñas bolitas o coloca la pasta en tapones de botellas.

Sitúa estos cebos en puntos estratégicos como la parte trasera de la nevera o debajo del fregadero.

Enfermedades causadas por las cucarachas