Las plagas domésticas son uno de los problemas más persistentes y desagradables en cualquier hogar. Entre todas, las cucarachas representan la mayor amenaza debido a su capacidad de transmisión de enfermedades y fácil adaptación. Aunque el mercado está saturado de productos químicos, las personas buscan alternativas naturales.
Adiós a los repelentes químicos: cómo eliminar a las cucarachas de casa usando miel
Las cucarachas de casa pueden ser eliminadas a través del uso de la miel. Descubre cómo preparar este repelente casero, paso a paso
En este sentido, uno de las trampas caseras más destacadas tiene a la miel como uno de los elementos principales y protagonistas, actuando como cebo para atraer a los desagradables insectos.
Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de miel
En esta trampa casera, y como se dijo, la miel funciona como un caballo de troya a la hora de hacer desaparecer a las cucarachas. Esto es posible gracias a los azúcares que la integran.
Las cucarachas ingerirán la mezcla atraídas por la miel, y ahí es donde entra otro elemento: el bicarbonato, que reaccionará con sus ácidos gástricos, eliminándolas de forma interna y discreta.
Además de ser más económico, este repelente casero protege tu salud, la de tu familia y la de tu mascota. Como si fuera poco, reduces la huella de carbono y evitas que estos insectos desarrollen resistencia a los pesticidas comerciales.
Ya lo sabes, si buscas una solución ecológica y segura para niños y mascotas, la combinación de miel y bicarbonato de sodio es ideal. El proceso es sencillo:
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Mezcla en partes iguales miel pura y bicarbonato.
Forma pequeñas bolitas o coloca la pasta en tapones de botellas.
Sitúa estos cebos en puntos estratégicos como la parte trasera de la nevera o debajo del fregadero.
Enfermedades causadas por las cucarachas
- Gastroenteritis: una enfermedad gastrointestinal que causa diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
- Salmonelosis: una infección causada por la bacteria Salmonella, que puede provocar fiebre, diarrea y dolor abdominal.
- Disentería: forma grave de diarrea que puede causar fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
- Fiebre tifoidea: enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella Typhi, que puede provocar fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal y fatiga.
- Reacciones alérgicas: algunas personas pueden ser alérgicas a las cucarachas y experimentar síntomas como estornudos, picazón en los ojos, congestión nasal y dificultad para respirar.
- Asma: la exposición a alérgenos de cucarachas puede desencadenar ataques de asma.