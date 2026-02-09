Cómo ahuyentar a las cucarachas de casa usando rodajas de pepino: repelente casero y efectivo

Específicamente, compuestos que forman parte del pepino han demostrado una alta capacidad repelente en entornos controlados, llegando a alejar a la gran mayoría de los ejemplares de la especie Periplaneta americana.

Para que este método funcione y ayude a controlar las plagas, no basta con dejar un vegetal entero en la mesa. Sigue estos pasos clave:

Corta rodajas frescas: el aroma es más intenso en las rodajas recién cortadas. También puedes utilizar las cáscaras, donde la concentración de aceites esenciales es elevada.

Identifica puntos críticos: coloca el pepino en zonas de alta humedad o restos de comida, como debajo del fregadero, detrás de la nevera y cerca de botes de basura.

Renovación constante: este es el punto más importante. Las rodajas deben cambiarse cada 48 a 72 horas . Si el vegetal se pudre, deja de repeler y podría terminar atrayendo a otros insectos atraídos por la materia orgánica en descomposición.

pepino Las propiedades del pepino pueden lograr que las cucarachas se vayan de tu casa.

Si bien el pepino es un excelente repelente preventivo, expertos sugieren que para infestaciones severas se debe combinar con una limpieza profunda y el sellado de grietas, hábitos indispensables para evitar la presencia de cucarachas en casa.

