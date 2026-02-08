Ni container ni tiny house: la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $13,98 millones

Capa externa: opciones en Eucaliptus grandis (madera semidura) o siding impregnado.

Aislamiento: membrana hidrófuga tipo Tyvek y poliespuma con aluminio de 10 mm.

Interior: revestimiento en machimbre de pino o placas de 1 cm, lo que crea una cámara de aire que optimiza la climatización.

Casa prefabricada: flexibilidad en el diseño y aberturas

El diseño moderno de esta casa prefabricada se apoya en aberturas de aluminio negro o paños fijos, que permiten una integración visual con el entorno, ya sea en zonas suburbanas o agrestes. La personalización también llega a los materiales de fachada, permitiendo opciones en maderas duras como Guayubira o Anchico, o incluso revestimientos en chapa prepintada para un look más industrial.

Casa prefabricada: consideraciones logísticas antes del montaje

Para los que consideran esta opción, es fundamental entender que la instalación requiere una preparación previa del terreno (no incluida en el precio informado). A diferencia de la obra húmeda tradicional, aquí el propietario debe garantizar:

Bases de apoyo: ya sea mediante zapatas de hormigón o postes (especialmente en zonas anegables o islas).

Suministros básicos: disponibilidad de energía eléctrica (220 v), agua potable y baño de obra durante el montaje.

Instalaciones internas: si bien la unidad incluye divisiones y aberturas, las conexiones de plomería, electricidad y sanitarios suelen quedar a cargo del propietario tras el montaje de la estructura.

Casa prefabricada 3 La instalación de esta casa prefabricada requiere la preparación del terreno, incluso con pilares en lugares donde pueda haber abnegaciones o que estén cerca de un río.

Casa prefabricada: el factor costo-beneficio

Con un valor de referencia basado en el modelo estándar de 30 m², el sistema permite una previsibilidad de costos difícil de hallar en la construcción convencional de cemento y ladrillo. Sin embargo, el presupuesto final suele ser dinámico, dependiendo de la distancia de traslado y la elección de terminaciones adicionales como rejas o mosquiteros.