Ni container ni tiny house: la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $13,98 millones

El modelo de casa prefabricada tiene 30 m2 y se posiciona como una opción versátil para quienes buscan rapidez y materiales nobles sin recurrir a la construcción tradicional

Por UNO
La casa prefabricada que venden en Mercado Libre.

En un mercado inmobiliario centrado en la eficiencia y sostenibilidad, una casa prefabricada dejó de ser una opción "de emergencia" para convertirse en un estilo de vida, como la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $13,98 millones. Actualmente, la construcción en seco, ya sea tiny house o casa contenedor, capta la atención de quienes buscan una vivienda.

La propuesta que está publicada en Mercado Libre, a diferencia de los contenedores marítimos convencionales, que suelen presentar desafíos térmicos, apuesta por una estructura de madera de pino de primera, curada e impregnada. La ficha técnica revela una configuración pensada para la durabilidad: tirantes de 2x4” en paredes y una base reforzada de 2x6” para pisos y techos.

La casa prefabricada que venden en Mercado Libre tiene 30 m2.

Características de la casa prefabricada que venden en Mercado Libre

La clave de su habitabilidad reside en el aislamiento. Estas unidades integran un sistema de capas que incluye:

  • Capa externa: opciones en Eucaliptus grandis (madera semidura) o siding impregnado.
  • Aislamiento: membrana hidrófuga tipo Tyvek y poliespuma con aluminio de 10 mm.
  • Interior: revestimiento en machimbre de pino o placas de 1 cm, lo que crea una cámara de aire que optimiza la climatización.

Casa prefabricada: flexibilidad en el diseño y aberturas

El diseño moderno de esta casa prefabricada se apoya en aberturas de aluminio negro o paños fijos, que permiten una integración visual con el entorno, ya sea en zonas suburbanas o agrestes. La personalización también llega a los materiales de fachada, permitiendo opciones en maderas duras como Guayubira o Anchico, o incluso revestimientos en chapa prepintada para un look más industrial.

Casa prefabricada: consideraciones logísticas antes del montaje

Para los que consideran esta opción, es fundamental entender que la instalación requiere una preparación previa del terreno (no incluida en el precio informado). A diferencia de la obra húmeda tradicional, aquí el propietario debe garantizar:

  • Bases de apoyo: ya sea mediante zapatas de hormigón o postes (especialmente en zonas anegables o islas).
  • Suministros básicos: disponibilidad de energía eléctrica (220 v), agua potable y baño de obra durante el montaje.
  • Instalaciones internas: si bien la unidad incluye divisiones y aberturas, las conexiones de plomería, electricidad y sanitarios suelen quedar a cargo del propietario tras el montaje de la estructura.
La instalación de esta casa prefabricada requiere la preparación del terreno, incluso con pilares en lugares donde pueda haber abnegaciones o que estén cerca de un río.

Casa prefabricada: el factor costo-beneficio

Con un valor de referencia basado en el modelo estándar de 30 m², el sistema permite una previsibilidad de costos difícil de hallar en la construcción convencional de cemento y ladrillo. Sin embargo, el presupuesto final suele ser dinámico, dependiendo de la distancia de traslado y la elección de terminaciones adicionales como rejas o mosquiteros.

