En un mercado inmobiliario centrado en la eficiencia y sostenibilidad, una casa prefabricada dejó de ser una opción "de emergencia" para convertirse en un estilo de vida, como la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $13,98 millones. Actualmente, la construcción en seco, ya sea tiny house o casa contenedor, capta la atención de quienes buscan una vivienda.
Ni container ni tiny house: la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $13,98 millones
El modelo de casa prefabricada tiene 30 m2 y se posiciona como una opción versátil para quienes buscan rapidez y materiales nobles sin recurrir a la construcción tradicional
La propuesta que está publicada en Mercado Libre, a diferencia de los contenedores marítimos convencionales, que suelen presentar desafíos térmicos, apuesta por una estructura de madera de pino de primera, curada e impregnada. La ficha técnica revela una configuración pensada para la durabilidad: tirantes de 2x4” en paredes y una base reforzada de 2x6” para pisos y techos.
Características de la casa prefabricada que venden en Mercado Libre
La clave de su habitabilidad reside en el aislamiento. Estas unidades integran un sistema de capas que incluye:
- Capa externa: opciones en Eucaliptus grandis (madera semidura) o siding impregnado.
- Aislamiento: membrana hidrófuga tipo Tyvek y poliespuma con aluminio de 10 mm.
- Interior: revestimiento en machimbre de pino o placas de 1 cm, lo que crea una cámara de aire que optimiza la climatización.
Casa prefabricada: flexibilidad en el diseño y aberturas
El diseño moderno de esta casa prefabricada se apoya en aberturas de aluminio negro o paños fijos, que permiten una integración visual con el entorno, ya sea en zonas suburbanas o agrestes. La personalización también llega a los materiales de fachada, permitiendo opciones en maderas duras como Guayubira o Anchico, o incluso revestimientos en chapa prepintada para un look más industrial.
Casa prefabricada: consideraciones logísticas antes del montaje
Para los que consideran esta opción, es fundamental entender que la instalación requiere una preparación previa del terreno (no incluida en el precio informado). A diferencia de la obra húmeda tradicional, aquí el propietario debe garantizar:
- Bases de apoyo: ya sea mediante zapatas de hormigón o postes (especialmente en zonas anegables o islas).
- Suministros básicos: disponibilidad de energía eléctrica (220 v), agua potable y baño de obra durante el montaje.
- Instalaciones internas: si bien la unidad incluye divisiones y aberturas, las conexiones de plomería, electricidad y sanitarios suelen quedar a cargo del propietario tras el montaje de la estructura.
Casa prefabricada: el factor costo-beneficio
Con un valor de referencia basado en el modelo estándar de 30 m², el sistema permite una previsibilidad de costos difícil de hallar en la construcción convencional de cemento y ladrillo. Sin embargo, el presupuesto final suele ser dinámico, dependiendo de la distancia de traslado y la elección de terminaciones adicionales como rejas o mosquiteros.