El cuerpo sin vida de una persona mayor de edad fue hallado mientras flotaba en el río del barrio porteño de Puerto Madero, a la altura de Pierina Dealessi al 1500, dique dos. Se trata de una muerte que abre muchos interrogantes, sobre todo para los investigadores.
Quién es el hombre que encontraron flotando: muerte y misterio en el espejo de agua
Los investigadores se encuentran trabajando para precisar quién es el hombre que encontró la muerte en el agua
Tal como indicaron fuentes oficiales, un corredor que circulaba por la zona fue quien dio el aviso a la Policía de la Ciudad, que tomó intervención cerca de las 11 horas del sábado 7 de febrero.
Se conoció que la persona fallecida tendría un golpe en la cabeza y se trata de una persona de sexo masculino. Mientras que el parte policial indicó, entre muchos detalles, que el personal de la Prefectura Naval Argentina trabajó en el lugar de la muerte del hombre.
El cuerpo fue custodiado por más de una hora y media por los uniformados a bordo de tres lanchas gomones, hasta que se produjo el arribo de los peritos y la unidad de traslado a la morgue.
Asimismo, se dio intervención a la Unidad Criminalística quien se encuentra determinando las circunstancias y causales de la muerte del hombre.
Cuerpo sin vida y flotando: parte oficial
El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, a cargo de la jueza María Galetti. La fiscalía en lo criminal y correccional N° 19, a cargo de Andrea Capaldo dará intervención en el hecho.
El escrito oficial sobre la muerte, explicó: “Durante patrulla jurisdiccional en Dique N° 2, Puerto Madero, personal de Prefectura Buenos Aires a bordo de una moto de agua halló un cuerpo sin vida de un hombre de tez morena, aparentemente mayor de edad, flotando en el espejo de agua. Se aseguró el lugar y se aguardan directivas del funcionario judicial de turno”.
El cuerpo y las lesiones
Mientras el personal de la Unidad Criminalística busca precisiones sobre la identificación y causas de su muerte, se conoció luego del hallazgo del cuerpo, que en los restos “no se observan explícitamente heridas cortantes y/o perforantes”.
Además, desde los investigadores, se confesó: “Las condiciones de un cadáver sumergido en agua de manera prolongada, sumado a su estado de putrefacción, impiden la determinación certera de la existencia de lesiones, sin poder descartarlas, requiriéndose de un exhaustivo examen en sede de autopsia, a fin de definir causal de muerte”.