Quién es el hombre que encontraron flotando: muerte y misterio en el espejo de agua

El cuerpo fue custodiado por más de una hora y media por los uniformados a bordo de tres lanchas gomones, hasta que se produjo el arribo de los peritos y la unidad de traslado a la morgue.

Asimismo, se dio intervención a la Unidad Criminalística quien se encuentra determinando las circunstancias y causales de la muerte del hombre.

muerto-puerto-madero1

Cuerpo sin vida y flotando: parte oficial

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, a cargo de la jueza María Galetti. La fiscalía en lo criminal y correccional N° 19, a cargo de Andrea Capaldo dará intervención en el hecho.

El escrito oficial sobre la muerte, explicó: “Durante patrulla jurisdiccional en Dique N° 2, Puerto Madero, personal de Prefectura Buenos Aires a bordo de una moto de agua halló un cuerpo sin vida de un hombre de tez morena, aparentemente mayor de edad, flotando en el espejo de agua. Se aseguró el lugar y se aguardan directivas del funcionario judicial de turno”.

muerto-puerto-madero

El cuerpo y las lesiones

Mientras el personal de la Unidad Criminalística busca precisiones sobre la identificación y causas de su muerte, se conoció luego del hallazgo del cuerpo, que en los restos “no se observan explícitamente heridas cortantes y/o perforantes”.

Además, desde los investigadores, se confesó: “Las condiciones de un cadáver sumergido en agua de manera prolongada, sumado a su estado de putrefacción, impiden la determinación certera de la existencia de lesiones, sin poder descartarlas, requiriéndose de un exhaustivo examen en sede de autopsia, a fin de definir causal de muerte”.