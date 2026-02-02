La muerte más extraña del Vaticano: el Papa que murió "por tragarse una mosca"

La leyenda narra que, mientras bebía una copa de vino tras un discurso contra el emperador Federico Barbarroja, una mosca entró en su boca y se alojó en su garganta, causando una asfixia fulminante.

Aunque el relato de la mosca es una de las curiosidades históricas más compartidas, la mayoría de los historiadores modernos proponen otras causas para darle causa a la muerte de este Papa, y esa es la angina de Vincent.

vaticano, muerte El cuerpo de este Papa se encuentra en las ruinas del Vaticano.

Esta condición es una infección severa de las amígdalas que provoca un absceso periamigdalino (conocido como quinsy). En una era sin antibióticos, la inflamación podía ser tan extrema que cerraba las vías respiratorias y causaba la muerte.

¿Mito o realidad?

Los historiadores cuentan que es muy probable que los testigos de la época, al ver al Papa jadear y asfixiarse, interpretaran el bulto en su garganta o la dificultad para tragar como un objeto extraño. Como una mosca.

Hoy, la tumba de Adriano IV se encuentra en las grutas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Su sarcófago de granito rojo guarda los restos de un hombre que, según la leyenda popular, no pudo sobrevivir a un pequeño insecto.