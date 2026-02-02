El único país cristiano que tiene 13 meses en el año y que actualmente vive en el 2018

Hay un país en el mundo que actualmente vive en el año 2018. No, no se trata de viajar en el tiempo. Lo que ocurre es que esta Nación tiene otro calendario y a causa de eso, están entre 7 y 8 años atrasados, con respecto al calendario gregoriano.
Este país, único en el mundo debido a esta particularidad presenta hasta un lema que hace referencia al hecho de que su calendario tiene 13 meses. Se trata de Etiopía y se encuentra en África.
El único país que tiene 13 meses en el año y que actualmente vive en el 2018
Etiopía no es un país como cualquier otro en África. Allí, el cristianismo se asentó de manera muy temprana y solo fue colonizado unos cinco años por Italia. Pero, igual que muchas otras naciones, la religión ha tenido mucho que ver con su forma de vida.
¿Por qué Etiopía vive en el año 2018 cuando tiene 13 meses? El calendario de este país africano, efectivamente tiene 13 meses. Doce de ellos son de 30 días y el número 13 tiene 5 o 6 días, dependiendo si el año es bisiesto. Esto da una suma de 365 o 366 días, dependiendo del año.
Sin embargo, la diferencia de años entre Etiopía y el resto del mundo nace de la cuenta inicial. El calendario comienza a contarse desde la fecha de nacimiento de Cristo y es allí donde se inicia la diferencia.
Cuando la Iglesia Católica modificó el cambió de cálculo de la fecha del nacimiento de Jesús en el 525, la Iglesia Ortodoxa Etíope no aceptó el cambio y mantuvo el cálculo original.
Esto llevó a que en Etiopía, entre el 1 de enero y el 10 de septiembre, se viva 8 años atrás, mientra que, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre, el país africano vive 7 años por detrás.
Datos curiosos de Etiopía, el país de los 13 meses
- "Trece meses de sol" es el lema turístico del país. Son doce meses de 3 días y uno de 5 o 6.
- Este sistema es más ordenado matemáticamente, ya que todos los meses tiene 30 días, excepto el último.
- El Año Nuevo Etíope es el 11 de septiembre,
- Esta fecha marca el final de la temporada de lluvias.