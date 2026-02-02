El único país cristiano que tiene 13 meses en el año y que actualmente vive en el 2018

¿Por qué Etiopía vive en el año 2018 cuando tiene 13 meses? El calendario de este país africano, efectivamente tiene 13 meses. Doce de ellos son de 30 días y el número 13 tiene 5 o 6 días, dependiendo si el año es bisiesto. Esto da una suma de 365 o 366 días, dependiendo del año.

Sin embargo, la diferencia de años entre Etiopía y el resto del mundo nace de la cuenta inicial. El calendario comienza a contarse desde la fecha de nacimiento de Cristo y es allí donde se inicia la diferencia.

Cuando la Iglesia Católica modificó el cambió de cálculo de la fecha del nacimiento de Jesús en el 525, la Iglesia Ortodoxa Etíope no aceptó el cambio y mantuvo el cálculo original.

Esto llevó a que en Etiopía, entre el 1 de enero y el 10 de septiembre, se viva 8 años atrás, mientra que, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre, el país africano vive 7 años por detrás.

ciudad de etiopia

Datos curiosos de Etiopía, el país de los 13 meses