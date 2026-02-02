De vivir del cartoneo a ser abanderada provincial: "Si te quedás quieto es difícil cambiar la historia"

En 2001, en plena crisis, empezó a cartonear de manera independiente

En 2001, en plena crisis del país, comenzó a cartonear de manera independiente. Trabajó sin descanso, intentó conseguir otros empleos, pero la falta de estudios la empujaba siempre a trabajos temporales y precarios. La vida parecía marcada por un destino que se repetía.

yesica sosa y colegas Yesica, a la derecha, deja su mensaje: "La vida puede ser dura pero se puede cambiar el destino".

El cambio empezó a gestarse años después. En 2017, Yesica escuchó hablar de un proyecto de reciclaje en Guaymallén destinado a cartoneros y recuperadores urbanos del basural de Puente de Hierro. En 2019, ese proyecto se concretó: pasó a formar parte de la cooperativa de recicladores Grilli y comenzó a trabajar en el Centro Verde de Guaymallén, donde se desempeña desde hace siete años.

yesica sosa bandera "Soy madre, abuela e hija de cartoneros de toda la vida", relata Yesica, orgullosa. Sus siete hermanos también se criaron juntando desechos.

Ese espacio significó más que un empleo formal: fue una oportunidad de pertenencia, de reconocimiento y de proyección. Para entonces, Yesica ya vivía en Guaymallén, luego de años en Las Heras, y seguía sosteniendo a su familia con trabajo y esfuerzo.

En 2020 conoció a Abel, su actual pareja, a quien define como “un salvavidas”. Fue él quien la ayudó a retomar un sueño postergado durante décadas: volver a estudiar. “Por muchos años intenté empezar la secundaria, pero entre la crianza de mis hijos y garantizar sus necesidades siempre lo dejaba de lado”, cuenta.

yesica sosa en la planta de reciclaje Junto a todos sus compañeros del centro verde de Guaymallén.

En 2023 se inscribió en el CENS Enrique Gaviola, hoy Policía Héroes de Mendoza Anexo Gaviola, tras la fusión de los CENS. El desafío no fue menor: estudiar y trabajar al mismo tiempo implicó reducir horas laborales, reorganizar la vida familiar y sostener el cansancio. El esfuerzo dio frutos rápido: ese primer año obtuvo el mejor promedio de su curso.

"En el CENS me dijeron que podía ser abanderada y así fue: lo logré en 2025"

“Me dijeron que si seguía así podía llegar a ser abanderada”, recuerda. En su segundo año de secundaria, ese anuncio se hizo realidad: fue elegida abanderada de la Bandera Provincial. El orgullo fue inmenso, pero también extraño. “Sentí algo muy fuerte conmigo misma. Era darme cuenta de que sí podía”, dice.

En 2025, Yesica terminó la secundaria al mismo tiempo que su hijo de 17 años. Madre e hijo compartieron el cierre de una etapa que parecía imposible. “Sentir que tantas personas se alegraron por ese logro me hizo entender que nunca estuve sola”, afirma.

yesica sosa trabajando en reciclaje Yesica (segunda desde la derecha) en una de las tantas jornadas laborales en el centro de reciclaje de Guaymallén.

Hoy, Yesica se prepara para iniciar una carrera y sigue trabajando en el reciclado, convencida de que la educación no solo abre puertas laborales, sino también mentales y humanas. Su mensaje es claro y directo para quienes provienen de contextos similares al suyo: “Nunca es tarde para empezar. El estudio no es solo para conseguir un mejor trabajo, es para adquirir conocimiento, vivir nuevas experiencias y crear vínculos”.

Y deja una frase que sintetiza toda su vida: “A veces la vida es muy dura, pero si solo nos quedamos quietos y no hacemos nada, será difícil cambiar nuestra historia. Nada es imposible si nos proponemos cumplir nuestras metas”.