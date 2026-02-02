Un sismo en Chile llegó a sentirse en algunos lugares de Mendoza

En plataformas de monitoreo, algunos usuarios de Mendoza reportaron haber sentido un leve movimiento, especialmente en edificios altos o durante momentos de reposo.

Sismo sin daños ni alertas

Hasta el momento, no se registraron daños materiales ni personas afectadas, y las autoridades no emitieron alertas especiales.

Chile y el oeste argentino forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, por lo que este tipo de eventos son frecuentes.

Desde organismos oficiales recordaron la importancia de mantener la calma ante un sismo y contar con información confiable sobre protocolos de prevención.