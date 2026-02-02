Un sismo en Chile llegó a sentirse en algunos lugares de Mendoza

Un sismo con epicentro en Chile se registró este lunes por la mañana y fue percibido de manera leve en Mendoza, según reportes de usuarios y datos oficiales del INPRES. El movimiento ocurrió a las 10.40 y tuvo una magnitud de 4,5 grados en escala de Richter.
El epicentro del temblor se ubicó a 38 kilómetros al oeste de Las Cuevas, a 83 kilómetros al norte de Santiago de Chile y a 89 kilómetros al sur del Cerro Mercedario, en una zona cordillerana de alta actividad sísmica.
De acuerdo a la información técnica dada por el INPRES, el sismo se produjo a una profundidad de 113 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido como muy débil en territorio mendocino y sin consecuencias relevantes.
En plataformas de monitoreo, algunos usuarios de Mendoza reportaron haber sentido un leve movimiento, especialmente en edificios altos o durante momentos de reposo.
Sismo sin daños ni alertas
Hasta el momento, no se registraron daños materiales ni personas afectadas, y las autoridades no emitieron alertas especiales.
Chile y el oeste argentino forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, por lo que este tipo de eventos son frecuentes.
Desde organismos oficiales recordaron la importancia de mantener la calma ante un sismo y contar con información confiable sobre protocolos de prevención.