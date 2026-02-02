Inicio Sociedad sismo
Dados del INPRES

Un sismo en Chile llegó a sentirse en algunos lugares de Mendoza

El sismo tuvo una magnitud de 4,5 y fue percibido como muy débil en distintos puntos de Mendoza. No se reportaron daños ni heridos

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO
El sismo fue de 4,5 grados en escala de Richter y se sintió mu débil. Imagen ilustrativa.

El sismo fue de 4,5 grados en escala de Richter y se sintió mu débil. Imagen ilustrativa.

Un sismo con epicentro en Chile se registró este lunes por la mañana y fue percibido de manera leve en Mendoza, según reportes de usuarios y datos oficiales del INPRES. El movimiento ocurrió a las 10.40 y tuvo una magnitud de 4,5 grados en escala de Richter.

El epicentro del temblor se ubicó a 38 kilómetros al oeste de Las Cuevas, a 83 kilómetros al norte de Santiago de Chile y a 89 kilómetros al sur del Cerro Mercedario, en una zona cordillerana de alta actividad sísmica.

sismo chile inpres
Según los datos del INPRES, el sismo ocurrió en zona cercana a la cordillera de Chile.

Según los datos del INPRES, el sismo ocurrió en zona cercana a la cordillera de Chile.

De acuerdo a la información técnica dada por el INPRES, el sismo se produjo a una profundidad de 113 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido como muy débil en territorio mendocino y sin consecuencias relevantes.

En plataformas de monitoreo, algunos usuarios de Mendoza reportaron haber sentido un leve movimiento, especialmente en edificios altos o durante momentos de reposo.

Sismo sin daños ni alertas

Hasta el momento, no se registraron daños materiales ni personas afectadas, y las autoridades no emitieron alertas especiales.

Chile y el oeste argentino forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, por lo que este tipo de eventos son frecuentes.

Desde organismos oficiales recordaron la importancia de mantener la calma ante un sismo y contar con información confiable sobre protocolos de prevención.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar