Vivió una pesadilla: un niño fue al dentista por una extracción y le sacaron 12 dientes

Un niño en San Juan quedó prácticamente sin dientes, luego de que una odontóloga le sacara 12 piezas dentales sin el consentimiento de su familia. A partir de esto, el menor empezó a tener problemas para alimentarse, sufrió bullying en la escuela e incluso empezó a ir a terapia fonoaudiológicas para hablar correctamente.
El 6 de julio de 2017, el niño presentaba un fuerte dolor dental y fiebre alta, así que su madre, María Fernanda Lara, lo llevó al Hospital Rawson de San Juan, lugar donde trabajaba.
La primera profesional que lo atendió le diagnosticó un flemón en la región facial y localizó una infección en el elemento 84, un molar de leche afectado por caries. Como el niño presentaba inquietud, (como cualquier menor que va al dentista), la odontóloga practicó una apertura cameral para facilitar el drenaje de la infección y prescribió antibióticos.
"Al día siguiente, tras observar que el cuadro no había mejorado, solicitó la internación del menor en el Sanatorio Argentino, donde recibió antibióticos vía endovenosa durante 48 horas", comentó la abogada de la familia del niño, Yamila Piozzi en conversación con Infobae.
Una vez que el menor se estabilizó del cuadro febril, el 8 de julio recibió el alta médica con indicación de seguimiento ambulatorio con pediatría y odontología. Semanas después, sus padres buscaron la atención de otro profesional para reparar la muela dañada.
El niño fue por una extracción y le sacaron 12 dientes
Por recomendaciones, los padres llegan a la dentista Romina Pellice en la Clínica San Blas. En la primera consulta, la odontóloga no logró ver la boca completa debido a que el niño se mostró inquieto, pero la madre explicó toda la situación. En la segunda visita tampoco logró revisar toda la boca del nene, pero sugirió extraer la muela partida en un quirófano en el Sanatorio CIMYN, el 14 de septiembre.
De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, Pellice no brindó detalles sobre la cantidad exacta de piezas a extraer ni sobre tratamientos alternativos posibles. Solo informó que tras la cirugía, el niño necesitaría una prótesis llamada mantenedor de espacios, destinada a conservar el lugar de las piezas hasta que erupcionaran los dientes permanentes.
Pellice no brindó detalles sobre la cantidad exacta de piezas a extraer ni sobre tratamientos alternativos posibles. Sí informó a la familia que luego de la cirugía el nene necesitaría una protesis llamada mantenedor de espacios, para conservar el lugar de las piezas hasta que erupcionen los dientes permanentes.
Según comentó la abogada, cuando la dentista salió del quirófano luego del procedimiento, le entregó a la mamá del niño un frasco con 12 piezas dentales. "Dicen que hubo una gran infección y que actuaron de urgencia, pero era una cirugía programada", sentenció Piozzi.
El niño había entrado aL quirófano sin dolor, sin inflamación y sin fiebre, por lo que la extracción de los 12 dientes fue una "decisión unilateral sin consentimiento" comentó la abogada.
Al menor le tendían que aplicar anestesia local, pero los padres se enteraron que lo intubaron con anestesia general. Una vez terminada la intervención, los profesionales le dieron el alta al niño, y no dejaron indicaciones médicas ni recetas a la familia.
Las consecuencias
Solo le quedaron dos muelas superiores definitivas y los dientes delanteros. En consecuencia tuvo problemas para alimentarse, "sufrió bullying en la escuela, no pudo hacer deportes y necesitó fonoaudióloga porque no podía hablar correctamente. Su mandíbula dejó de crecer con normalidad. Su rostro se modificó y su boca se metía hacia adentro", reveló Piozzi.
La odontóloga respondió ante la familia que "las encías no estaban sanas" y "quería evitar futuras infecciones". No obstante, un informe pericial del Círculo Odontológico cuestionó las acciones de la profesional.
Los padres del niño denunciaron que no habían autorizado esa extracción masiva y demandaron a la odontóloga, Romina Pellice. A fines de marzo de 2025, la jueza Ana Carolina Parra condenó a Pellice a un año de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para ejercer la profesión.