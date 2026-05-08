Vivió una pesadilla: un niño fue al dentista por una extracción y le sacaron 12 dientes

"Al día siguiente, tras observar que el cuadro no había mejorado, solicitó la internación del menor en el Sanatorio Argentino, donde recibió antibióticos vía endovenosa durante 48 horas", comentó la abogada de la familia del niño, Yamila Piozzi en conversación con Infobae.

niño en dentista Imagen ilustrativa de un niño en el dentista. Freepik.

Una vez que el menor se estabilizó del cuadro febril, el 8 de julio recibió el alta médica con indicación de seguimiento ambulatorio con pediatría y odontología. Semanas después, sus padres buscaron la atención de otro profesional para reparar la muela dañada.

El niño fue por una extracción y le sacaron 12 dientes

Por recomendaciones, los padres llegan a la dentista Romina Pellice en la Clínica San Blas. En la primera consulta, la odontóloga no logró ver la boca completa debido a que el niño se mostró inquieto, pero la madre explicó toda la situación. En la segunda visita tampoco logró revisar toda la boca del nene, pero sugirió extraer la muela partida en un quirófano en el Sanatorio CIMYN, el 14 de septiembre.

De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, Pellice no brindó detalles sobre la cantidad exacta de piezas a extraer ni sobre tratamientos alternativos posibles. Solo informó que tras la cirugía, el niño necesitaría una prótesis llamada mantenedor de espacios, destinada a conservar el lugar de las piezas hasta que erupcionaran los dientes permanentes.

Pellice no brindó detalles sobre la cantidad exacta de piezas a extraer ni sobre tratamientos alternativos posibles. Sí informó a la familia que luego de la cirugía el nene necesitaría una protesis llamada mantenedor de espacios, para conservar el lugar de las piezas hasta que erupcionen los dientes permanentes.

dientes de niño Imagen ilustrativa de un menor de edad en el dentista. Fuente: Freepik.

Según comentó la abogada, cuando la dentista salió del quirófano luego del procedimiento, le entregó a la mamá del niño un frasco con 12 piezas dentales. "Dicen que hubo una gran infección y que actuaron de urgencia, pero era una cirugía programada", sentenció Piozzi.

El niño había entrado aL quirófano sin dolor, sin inflamación y sin fiebre, por lo que la extracción de los 12 dientes fue una "decisión unilateral sin consentimiento" comentó la abogada.

Al menor le tendían que aplicar anestesia local, pero los padres se enteraron que lo intubaron con anestesia general. Una vez terminada la intervención, los profesionales le dieron el alta al niño, y no dejaron indicaciones médicas ni recetas a la familia.

Las consecuencias

Solo le quedaron dos muelas superiores definitivas y los dientes delanteros. En consecuencia tuvo problemas para alimentarse, "sufrió bullying en la escuela, no pudo hacer deportes y necesitó fonoaudióloga porque no podía hablar correctamente. Su mandíbula dejó de crecer con normalidad. Su rostro se modificó y su boca se metía hacia adentro", reveló Piozzi.

La odontóloga respondió ante la familia que "las encías no estaban sanas" y "quería evitar futuras infecciones". No obstante, un informe pericial del Círculo Odontológico cuestionó las acciones de la profesional.

hombre Roberto Lucero, padre del niño. Foto: captura de TV.

Los padres del niño denunciaron que no habían autorizado esa extracción masiva y demandaron a la odontóloga, Romina Pellice. A fines de marzo de 2025, la jueza Ana Carolina Parra condenó a Pellice a un año de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para ejercer la profesión.