Del dolor por la muerte del hijo a la ley para tener escuelas de verano seguras y controladas

La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado provincial, es acompañada por la diputada Adriana Cano (PJ) y hace especial hincapié en medidas de seguridad, controles e inspecciones municipales previas al inicio de la temporada de las escuelas de verano.

Tras la muerte del niño en escuelas de verano

Los papás del pequeño Faustino Díaz Crimi han trabajado activamente en la elaboración de este proyecto de ley y reclamaron que Diputados lo reactive para que pueda ponerse en práctica en los próximos meses, teniendo en cuenta que las escuelas de verano comenzarán a inscribir y a recibir a chicos de distintas edades a partir de los primeros días de diciembre.

Estos son algunos de los puntos más destacados:

1) La elaboración de un registro de escuelas de verano habilitadas al que tengan acceso todos los interesados en consultar condiciones y habilitaciones.

habilitadas al que tengan acceso todos los interesados en consultar condiciones y habilitaciones. 2) Que cada escuela de verano sea inspeccionada y habilitada para funcionar por el municipio competente que deberá auditar si cumple con medidas de seguridad.

3) Que los encargados de las actividades recreativas en las piletas sean profesores de educación física.

4) Que un profesor y un adulto responsable estén a cargo de grupos de hasta 10 chicos de 3 a 6 años de edad

5) Que un profesor y un adulto responsable estén a cargo de grupos de hasta 20 chicos de 6 a 16 años de edad

6) Que los profesores y adultos estén a un brazo de distancia de los chicos durante las actividades en las piletas para actuar rápidamente en caso de emergencia

Quedó fuera del proyecto un punto de real importancia ya que podría contribuir a evitar emergencias: que las escuelas de verano cuenten con una pileta de escasa profundidad -poco más de medio metro- para los más chiquitos, generalmente denominada "pileta de chapoteo".

La causa por la muerte del niño

"Que nunca más sucedan casos como el de nuestro hijo Faustino, claramente como consecuencia de una cadena de irresponsabilidades", reclamó la mamá del niño antes de presentarse en la Legislatura para pedir que se agilice el proyecto de ley de escuelas de verano en Mendoza.

Caso niño maristas.jpg El club Marista de Luján tras la muerte del niño ahogado en 2025.

La investigación penal está a cargo de Andrea Lazo, fiscal de Homicidios, a quien le pidieron, a través del abogado Gastón Andino, que, además de los encargados de los chicos en la escuela de verano que funcionó en el club Marista, también sean imputados por el delito de homicidio culposo los organizadores, los dueños de la empresa y las autoridades del club.

Un punto clave, exponen: la única pileta no es para niños pequeños que, debido a la baja estatura, no podían hacer pie y quedaban expuestos a emergencias, como lo que ocurrió al pequeño Faustino.