"Me quiero ir a vivir al cielo": madre obligaba a su hijo de 5 años a beber alcohol

pollitos jardin La comunidad educativa dio cuenta de la precaria situación en la que se encontraba el pequeño. Imagen: Diario Sur

La directora del establecimiento, Olga Mendoza, brindó detalles sobre el seguimiento que realizaban. "Fue algo que caló hondo en el jardín. La docente lo vio triste y él le manifestó que quería irse al cielo", explicó la autoridad escolar.

El pequeño casi no asistía a clase, lo que motivó visitas previas a la vivienda por parte de las maestras. "Habíamos realizado un acta compromiso con los padres para que lo enviaran regularmente", señaló Mendoza sobre el contexto de abandono.

La denuncia de la abuela

La abuela paterna del menor se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 33 para ratificar la gravedad de la situación. La mujer, de 51 años, describió un ambiente de extrema precariedad y falta de higiene. En su declaración, aseguró que tanto su hijo como la pareja de este consumen estupefacientes. "Mi nieto está en riesgo", sentenció.

La fiscal Pilar Palavecino tomó intervención en el hecho y ordenó medidas urgentes. El menor fue retirado del domicilio para preservar su integridad física y emocional. Actualmente, el pequeño permanece bajo resguardo preventivo mientras diversos organismos de protección de la niñez evalúan su estado de salud física y psicológica.

El procedimiento incluyó una revisión en el hospital local, donde se confirmó que el niño no presentaba lesiones físicas visibles al momento del examen. La Justicia ahora analiza los pasos a seguir para garantizar un entorno seguro.