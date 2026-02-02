"Pensé que la camioneta estaba sola": relato de un joven que salvó a dos jubilados arrastrados por la tormenta

Embed - Dos sanrafaelinos rescataron de la tormenta a una pareja de jubilados en San Rafael

Un dramático rescate en medio de la creciente

La creciente sorprendió a los jubilados de manera súbita mientras transitaban por la ruta en su vehículo particular. El agua arrastró su camioneta a lo largo de casi 500 metros, generando una situación de extremo peligro.

Didier Miranda y su hermano Nazareno se encontraban en las cercanías, buscando a sus ovejas que aún no regresaban. Fue en ese momento cuando escucharon los bocinazos desesperados que provenían del cauce del río crecido.

Al acercarse a la defensa, notaron que el vehículo estaba siendo golpeado por la corriente de barro y piedras. Inmediatamente, comprendieron que debían iniciar un rescate para salvar las vidas de quienes estaban dentro.

El testimonio de Didier Miranda tras la tormenta

"Fuimos corriendo para ayudar a una camioneta que se había caído al río", relató Didier en una entrevista con el programa "Mañana es mejor" (Radio Nihuil). La situación era crítica debido a la inestabilidad del terreno y la fuerza del caudal.

Los hermanos consiguieron una soga que le quitaron a un caballo para poder llegar al vehículo siniestrado. Sabían que si se lanzaban al agua sin elementos de sujeción, el desenlace podría ser fatal para todos.

"Yo empecé a grabar pensando que la camioneta estaba sola", dijo Didier, que empezó a grabar con su teléfono pensando que el vehículo estaba vacío y abandonado en el barro. Sin embargo, al notar la presencia de personas, dejó de lado su teléfono para colaborar en el rescate.

El joven se metió al río y sostuvo la camioneta con sus propias manos para evitar que volcara. El vehículo ya estaba de costado y una vuelta más habría dejado las ruedas hacia arriba, con los jubilados adentro.

Mientras Didier estabilizaba el rodado con su propio peso, su hermano se dirigió hacia la ventana del acompañante. Por ese estrecho espacio lograron extraer a la mujer, quien se encontraba en estado de shock.

El hombre, de 83 años, también fue asistido para salir del habitáculo antes de que la corriente se llevara la estructura. La coordinación entre los hermanos fue fundamental en San Rafael durante la emergencia.

"Nos contaban que no habían visto la creciente. El golpe de agua los agarró de repente", relató Didier.

"El río te sorprende cada día", afirmó Didier al recordar la magnitud del evento que vivieron el domingo. El joven ya había registrado crecidas similares días anteriores, pero ninguna con este nivel de riesgo humano.

La pareja de jubilados no conocía la peligrosidad de los cauces secos en la provincia de Mendoza. Al ser de Rosario, no estaban familiarizados con la rapidez con la que se transforman estos caminos.

El operativo de rescate improvisado por los hermanos Miranda evitó lo que pudo ser una noticia triste. La valentía de estos jóvenes sanrafaelinos ha sido destacada por toda la comunidad del sur.

"Esto es una enseñanza para todos, porque le pudo haber pasado a cualquiera", destacó el entrevistado.