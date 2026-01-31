La LLA + Cambia Mendoza presentó su lista de concejales en San Rafael y recalentó la campaña

El desdoblamiento de las elecciones municipales y de convencionales constituyentes generó fuertes críticas por parte de distintos sectores políticos, que advierten sobre el elevado gasto que implicará el calendario electoral y cuestionan la oportunidad de esa decisión en medio de una situación de emergencia provocada por las recientes tormentas.
El presidente de la UCR, Andrés Lombardi, el de LLA, Facundo Correa Llano y la vicegobernadora, Hebe Casado dijeron que fue un capricho de los Félix hacer otra elección
Desde Cambia Mendoza y La Libertad Avanza coincidieron en señalar que el desdoblamiento supone un uso innecesario de recursos públicos, en un contexto en el que numerosas familias, productores e infraestructuras provinciales aún padecen las consecuencias de los temporales que afectaron a distintos departamentos.
Ambos espacios remarcaron que el costo de organizar elecciones municipales separadas de los comicios generales, sumado al proceso para elegir convencionales, implica una erogación millonaria que podría haberse destinado a atender a los damnificados, reparar caminos, asistir a municipios afectados y reforzar la respuesta del Estado ante la emergencia climática.
“En lugar de multiplicar gastos electorales, esos fondos deberían estar hoy volcados a quienes perdieron viviendas, producción o accesos viales por las tormentas”, señalaron desde la oposición, al tiempo que cuestionaron la falta de sensibilidad política frente a una situación social y económica delicada.
Desde La Libertad Avanza, en tanto, apuntaron contra lo que calificaron como “una lógica de priorizar la política por sobre las urgencias reales de la gente”, y reclamaron austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos. En la misma línea, referentes de Cambia Mendoza advirtieron que el desdoblamiento no solo incrementa el gasto, sino que también genera cansancio electoral y confusión en el electorado.
Las críticas se suman a un clima de creciente malestar por la situación fiscal y por la necesidad de orientar el presupuesto provincial hacia la asistencia social, la reconstrucción de infraestructura dañada y el acompañamiento a las economías regionales golpeadas por el temporal.
En ese marco, los cuestionamientos al desdoblamiento electoral reabren el debate sobre las prioridades del Gobierno provincial y el destino de los recursos públicos en un año atravesado por emergencias climáticas y dificultades económicas.