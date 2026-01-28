Leonardo Sáez, el bailarín mendocino de 30 años que peleaba por su vida en Punta Cana, finalmente recibió el alta este miércoles después de 16 días internado. El joven viajará a San Rafael, luego de que el médico se lo permita y para terminar su recuperación.
El bailarín mendocino recibió el alta en Punta Cana luego de estar más de 2 semanas internado
Leonardo Sáez pasó 16 días internado en Punta Cana por un hongo. Sufrió un paro cardiorrespiratorio pero logró superarlo tras 16 días de internación
El hombre es conocido en el mundo de la Vendimia por haber participado varias veces en distintas fiestas departamentales y en el Acto Central. Desde hacía 3 años vivía en República Dominicana trabajando en distintos festivales relacionados a su arte.
La historia de Leonardo Sáez y el hongo que le afectó la salud en Punta Cana
Durante los últimos días de diciembre, Leonardo comenzó con una faringitis que se fue agravando. Se le empezó a cerrar la garganta y después el pecho al punto de que no podía tragar saliva ni mucho menos comer, según contó Sofía Sáez, hermana de Leonardo, en diálogo con Diario UNO.
El lunes 12 de enero, el mendocino fue a la clínica, se hizo ver y lo internaron. Sufrió un shock respiratorio, sus pulmones colapsaron y quedó intubado en el Centro Médico Punta Cana.
Tiene un seguro pero que ya no le cubre por todos los gastos médicos que ha tenido.
Los médicos descubrieron -luego de decenas de estudios- que Leonardo tenía un hongo alojado en su garganta que se había expandido hacia su oído y su esófago.
Entre tanta incertidumbre, la familia organizó una colecta de urgencia para que sus padres pudieran viajar a verlo, porque el hospital solo brindaba información a familiares directos y no a sus compañeros de trabajo ni conocidos.
En su momento, Sofia contó que sus padres lo vieron a su hermano y quedaron destrozados por la situación.