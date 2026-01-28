El bailarín mendocino recibió el alta en Punta Cana luego de estar más de 2 semanas internado

El lunes 12 de enero, el mendocino fue a la clínica, se hizo ver y lo internaron. Sufrió un shock respiratorio, sus pulmones colapsaron y quedó intubado en el Centro Médico Punta Cana.

Tiene un seguro pero que ya no le cubre por todos los gastos médicos que ha tenido.

leonardo saez internado en punta cana Leonardo Sáez estuvo más de dos semanas internado en República Dominicana.

Los médicos descubrieron -luego de decenas de estudios- que Leonardo tenía un hongo alojado en su garganta que se había expandido hacia su oído y su esófago.

Entre tanta incertidumbre, la familia organizó una colecta de urgencia para que sus padres pudieran viajar a verlo, porque el hospital solo brindaba información a familiares directos y no a sus compañeros de trabajo ni conocidos.

En su momento, Sofia contó que sus padres lo vieron a su hermano y quedaron destrozados por la situación.