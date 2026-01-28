La Fuerza Aérea abrió la inscripción para soldados voluntarios en la IV Brigada en Mendoza

INCORPORACIÓN SOLDADOS VOLUNTARIOS - IV BRIGADA AÉREA 2026(1) Las inscripciones para ingresar a la IV Brigada Aérea son para mujeres y hombres de 18 a 24 años de edad. Foto: Fuerza Aérea Argentina

El paso a paso de los voluntarios

Los interesados deberán llevar personalmente su Curriculum Vitae a la IV Brigada Aérea o enviarlo por mail a: [email protected].

Luego de esa instancia de recepción y selección de los CV, los candidatos serán citados para que se presenten en la Unidad de Caza y deberán aplicar para las distintas especialidades requeridas.

La segunda instancia será la aprobación de los estudios psicofísicos y las entrevistas por parte del personal de la Brigada Aérea.

Luego de la conformidad de esos requisitos, los candidatos deberán empezar el curso que los habilita como soldados voluntarios y que tiene una duración de 8 semanas.

Aprobado el curso, el candidato pasa a formar las filas de la Fuerza Aérea, egresando como soldado voluntario de segunda, la primera jerarquía de la tropa voluntaria.

La capacitación y formación, con un salario mensual

La capacitación y formación, ofrece un salario mensual, que incluye dos aguinaldos al año, que representa, en el comienzo de la carrera militar, el equivalente aproximado de dos sueldos en referencia del Sueldo Mínimo Vital y Móvil (hoy en $341.000) el cual se va acrecentando con la antigüedad en el servicio.

Además ofrece cobertura sanitaria y obra social.

El Servicio Voluntario prepara a los jóvenes, a través de una plataforma integral de formación, con instrucción militar, profesionalismo, capacitación en oficios, preparación física, disciplina e instrucción para la defensa en la emergencia.

La fecha límite de inscripción es el día martes 10 de febrero de 2026, hasta las 12. La convocatoria es parajóvenes ciudadanos de la provincia de Mendoza que tengan entre 18 y 24 años.

Requisitos

Tener entre 18 y 24 años de edad al momento del inicio de la instrucción militar.

Ser argentino/a nativo, por opción o naturalizado.

Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).

Tener aprobados los estudios primarios.

No tener antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.

Aprobar el examen psicofísico definitivo.

Aprobar el curso de admisión.

Documentación

Curriculum Vitae (CV)

Solicitud de inscripción con foto color 4X4 (descargar solicitud en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/09/incorporacion-faa-seguridad-y-defensa.pdf),

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con último domicilio actualizado.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del certificado de estudios (último nivel alcanzado).

Constancia de CUIL.

Certificado de Antecedentes Penales.

Declaración Jurada de Salud (descaragra formulario https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/09/incorporacion-faa-seguridad-y-defensa.pdf).

Toda documentación / certificados que comprueben la capacitación o títulos obtenidos.

IV brigada aerea Sede de la IV Brigada Aérea. Foto: IV Brigada Aérea

Beneficios ofrecidos

Capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del Sistema de Defensa Nacional.

Trabajo en relación de dependencia con firma compromiso de servicio.

Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios transferibles al finalizar su permanencia.

Asistencia sanitaria y afiliación a la obra social mientras presta servicio.

Adquisición de experiencia laboral, capacitación y disciplina de trabajo, para desempeñarse en la vida civil a su baja.

Desarrollo de contactos personales en un clima de camaradería y respeto.

Para mayor información los interesados podrán comunicarse a:

Personalmente en la IV Brigada Aérea, Avenida Fuerza Aérea Argentina, km7,5 (Frente Avenida Independencia), Las Heras, Mendoza, de Lunes a Viernes entre las 8 y las 13.

Telefónicamente al: 0261-4410900 (interno 24205)

Por mail a: [email protected].

El servicio militar voluntario es la prestación que efectúan, por propia decisión, los ciudadanos argentinos con la finalidad de contribuir a la Defensa Nacional, brindando su esfuerzo y dedicación personales, en las Unidades, Bases, dependencias y organismos de la Fuerza Aérea Argentina.

Los soldados desarrollarán actividades tácticas, logísticas, técnicas, de seguridad y defensa, necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades, para lo que recibirán la educación e instrucción correspondiente.

La incorporación efectiva a las filas de la Fuerza Aérea, se producirá luego de aprobar el curso de admisión. Todos los soldados voluntarios podrán prestar servicios en la Fuerza Aérea Argentina hasta los 28 años como máximo.