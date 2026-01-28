Argentina alberga al segundo árbol más viejo del mundo: en qué ciudad se encuentra y cuántos años tiene

De hecho, su supervivencia es un testimonio de resiliencia, habiendo superado incendios, erupciones volcánicas y drásticos cambios climáticos durante más de dos milenios.

alerce abuelo Alerce abuelo, el ejemplar más viejo de Sudamérica.

En este sentido, la extensa vida del Alerce Abuelo se debe, en gran medida, a su ritmo de crecimiento extremadamente pausado. En el entorno de la Patagonia andina, caracterizado por suelos pobres en nutrientes y un clima riguroso, estos árboles crecen apenas un milímetro por año. Esta parsimonia biológica les permite desarrollar una madera densa y resistente, capaz de perdurar siglos.

El hogar de este gigante es el Parque Nacional Los Alerces, un área protegida de 260.000 hectáreas cerca de Esquel, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2018. El acceso al árbol requiere una travesía que combina navegación y senderismo, una dificultad geográfica que ha servido como escudo protector para garantizar su preservación frente a la intervención humana.

arbol argentina Argentina alberga uno de los tesoros naturales más longevos de todo el mundo.

La técnica que usaron científicos para calcular la edad del Alerce Abuelo

La precisión sobre su edad no es fruto del azar, sino de la dendrocronología, técnica que permitió contar sus anillos de crecimiento sin dañar su salud. Este método consiste en la extracción de una pequeña muestra de tronco, sin comprometer la salud del ejemplar. Cada anillo que se observa de la muestra representa un año en la vida del árbol.