El efecto "oculto" de la baja de la edad de imputabilidad de menores que advirtió Cornejo

Cornejo, a favor de bajar la edad de imputabilidad de menores

El gobernador Cornejo se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad de menores, aunque advirtió sobre sus efectos y no opinó sobre si tiene que ser de 16 a 13, o a 14 años.

“Hay personas que caen en la delincuencia juvenil a muy escasa edad y no son imputables; e incluso hasta organizaciones criminales aprovechan esa inimputabilidad para cargarles delitos”, detalló y aseguró que ve como positivo una modificación por ley; sin embargo, dejó “para los que saben” la discusión sobre si el límite tiene que ser a los 14 años o a los 13, como propone la Nación.

“Lo que no quiero es que se genere la expectativa de que con el solo cambio de la ley se van a resolver problemas que son endémicos”, dijo.

baja de imputabilidad.jpg Alfredo Cornejo prefirió no entrar en la discusión de si la edad de imputabilidad de menores tiene que ser a los 14 o a los 13 años.

El impacto “oculto” de la baja de la edad de imputabilidad de menores

Más allá de estar de acuerdo en la necesidad de una reforma, Alfredo Cornejo hizo hincapié en las consecuencias económicas de la misma para las provincias, que tienen jurisdicción en materia de seguridad.

“Cualquier baja de la imputabilidad incorpora a mucha más gente bajo la tutela del Estado. Es decir, que las provincias correremos con mayores gastos de infraestructura”, advirtió.

En particular sobre el caso mendocino, Cornejo alertó: “Hoy hay alrededor de 80 chicos con condenas en el ex COSE, pero hay más de 300 con tutela del Estado, es decir, menores que han cometido delitos graves, pero están o con familiares o en distintos lugares que no son de encierro”.

ministra mercedes rus El estudio del proyecto de la baja de la edad de imputabilidad de menores quedó bajo la responsabilidad de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

Un cambio en la edad de imputabilidad de menores implicará “traer un nuevo público a nuestro sistema penitenciario; y por eso estamos estudiando el impacto tanto con la ministra (Mercedes) Rus, de Seguridad, como con el ministro (Tadeo) García Zalazar, de Infancia. Ellos están trabajando en esto porque va a repercutir en los próximos años y no es un tema menor”.

Y fue entonces cuando aprovechó para dejarle un mensaje a la Nación: “Hay muchas cuestiones que se resuelven a nivel federal, pero impactan en las provincias; y para poder cumplir estos cambios, deben estar bien financiadas. No es lo mismo tener 300 chicos más detenidos que tener 80; y eso requiere de nuevos recursos”.

Cornejo recordó que el gobierno de Javier Milei ha delegado casi con exclusividad en las provincias obligaciones en materia de educación y vivienda y que son ellas –o al menos Mendoza- las que afrontan esos servicios con fondos propios; por lo que no quiere que pase lo mismo con la seguridad cuando se resuelva la baja de la edad de imputabilidad de menores.