El gobernador Alfredo Cornejo apoyó la intención del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad de menores, aunque advirtió que Mendoza estudia particularmente el proyecto en relación a los efectos prácticos y financieros que podría traer aparejados a la hora de su implementación.
El efecto "oculto" de la baja de la edad de imputabilidad de menores que advirtió Cornejo
El gobernador consideró positiva la baja de la edad de imputabilidad que analiza la Nación, pero alertó sobre el costo que implicaría para las provincias
“Hay muchas cuestiones que se resuelven a nivel federal, pero impactan en las provincias”, como es el caso. “Para poder cumplir estos cambios, las provincias deben estar bien financiadas”, expresó este miércoles Cornejo durante una actividad en Luján de Cuyo.
Y explicó: “No es lo mismo tener 80 menores detenidos a tener 300 más”, en virtud de la baja de imputabilidad de los menores. “Por supuesto que es un proyecto que se va a aplicar a futuro, pero este es el momento de estudiarlo y su implementación requiere de nuevos recursos”, planteó el gobernador de Mendoza.
Cornejo, a favor de bajar la edad de imputabilidad de menores
El gobernador Cornejo se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad de menores, aunque advirtió sobre sus efectos y no opinó sobre si tiene que ser de 16 a 13, o a 14 años.
“Hay personas que caen en la delincuencia juvenil a muy escasa edad y no son imputables; e incluso hasta organizaciones criminales aprovechan esa inimputabilidad para cargarles delitos”, detalló y aseguró que ve como positivo una modificación por ley; sin embargo, dejó “para los que saben” la discusión sobre si el límite tiene que ser a los 14 años o a los 13, como propone la Nación.
“Lo que no quiero es que se genere la expectativa de que con el solo cambio de la ley se van a resolver problemas que son endémicos”, dijo.
El impacto “oculto” de la baja de la edad de imputabilidad de menores
Más allá de estar de acuerdo en la necesidad de una reforma, Alfredo Cornejo hizo hincapié en las consecuencias económicas de la misma para las provincias, que tienen jurisdicción en materia de seguridad.
“Cualquier baja de la imputabilidad incorpora a mucha más gente bajo la tutela del Estado. Es decir, que las provincias correremos con mayores gastos de infraestructura”, advirtió.
En particular sobre el caso mendocino, Cornejo alertó: “Hoy hay alrededor de 80 chicos con condenas en el ex COSE, pero hay más de 300 con tutela del Estado, es decir, menores que han cometido delitos graves, pero están o con familiares o en distintos lugares que no son de encierro”.
Un cambio en la edad de imputabilidad de menores implicará “traer un nuevo público a nuestro sistema penitenciario; y por eso estamos estudiando el impacto tanto con la ministra (Mercedes) Rus, de Seguridad, como con el ministro (Tadeo) García Zalazar, de Infancia. Ellos están trabajando en esto porque va a repercutir en los próximos años y no es un tema menor”.
Y fue entonces cuando aprovechó para dejarle un mensaje a la Nación: “Hay muchas cuestiones que se resuelven a nivel federal, pero impactan en las provincias; y para poder cumplir estos cambios, deben estar bien financiadas. No es lo mismo tener 300 chicos más detenidos que tener 80; y eso requiere de nuevos recursos”.
Cornejo recordó que el gobierno de Javier Milei ha delegado casi con exclusividad en las provincias obligaciones en materia de educación y vivienda y que son ellas –o al menos Mendoza- las que afrontan esos servicios con fondos propios; por lo que no quiere que pase lo mismo con la seguridad cuando se resuelva la baja de la edad de imputabilidad de menores.