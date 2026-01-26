Además de la edad de imputabilidad de menores y la reforma laboral, los otros debates que impulsa el Gobierno

A través de su cuenta personal en la red social X, el mandatario informó sobre la reunión mantenida en Casa Rosada con el equipo de trabajo integrado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ocho menores detenidos en Ciudad.jpg El oficialismo avanza para aumentar las penas a menores de edad.

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, escribió Adorni.

El rol de los gobernadores y los puntos en conflicto de la reforma laboral

Desde el oficialismo admiten que el escenario político es hoy más favorable para avanzar con la reforma laboral, aunque persisten objeciones por parte de los gobernadores. En particular, generan resistencia algunos artículos vinculados a modificaciones impositivas, por su eventual impacto negativo en la recaudación de las provincias.

En ese contexto, el Gobierno se mostró dispuesto a negociar cambios en los puntos más sensibles del proyecto con el objetivo de asegurar los apoyos necesarios. De hecho, Diego Santilli tiene previsto viajar en los próximos días a Misiones, una de las provincias consideradas clave dentro de los bloques de centro que hoy concentran la atención del Ejecutivo.

La iniciativa, que supera los 200 artículos, cuenta con dictamen desde fines de diciembre, pero su tratamiento en el recinto debió postergarse para las sesiones extraordinarias del Congreso de febrero ante las dificultades para reunir los votos. El texto aprobado en un plenario de las comisiones de Trabajo —que presidió Bullrich— y de Presupuesto y Hacienda incorporó solo una parte mínima de las modificaciones planteadas durante las tres jornadas de exposiciones, en las que participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, dirigentes sindicales y representantes del sector empresario.

Los bloques dialoguistas acompañaron el dictamen como un gesto de respaldo político al Gobierno y, en particular, a Patricia Bullrich, en su rol de nueva interlocutora del oficialismo en el Senado. La firma funcionó también como una estrategia para ganar tiempo y mantener abiertas las negociaciones hasta el momento del debate en el recinto.