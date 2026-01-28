Profunda conmoción: un médico fue encontrado muerto en la calle tras caer desde un edificio.

Los peritos también percibieron que el cuerpo del joven presentaba en su brazo izquierdo, en sus piernas y en parte de torso lesiones que llamaron la atención y sumado al aporte de algunas declaraciones de sus conocidos pusieron en duda qué fue lo que realmente sucedió con el profesional.

Minutos después las autoridades informaron que se trataba de un médico de 29 años, que se desempeñaba como profesional en el Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Justamente sus compañeros declararon que les había parecido extraño que alrededor de las 20 de ese martes el profesional comenzó a trabajar en la guardia y se retirara minutos después sin saludar ni avisarle a nadie.

Edificio médico ambulancia Investigan la muerte de un médico de 29 años que cayó desde un edificio e intentan establecer se se trató de un suicidio. Foto gentileza airedesantafe.com.ar

El fiscal Andrés Marchi, decidió caratular la causa como “Investigación de muerte” y ordenó que el cuerpo del profesional sea trasladado a la morgue local para la realización de la autopsia y solicito la presencia de custodia en el departamento que vivía la víctima para su resguardo.

Por estas horas, la causa se encuentra en plena investigación y los peritos no descartan ninguna hipótesis, dejando la puerta abierta de que la muerte del médico se haya tratado de un accidente, una autodeterminación o hasta la posible intervención de terceros.