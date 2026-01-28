Un médico fue hallado muerto en plena calle tras caer desde un edificio y la Justicia investiga el conmocionante episodio e intenta por estas horas reconstruir las circunstancias que rodearon el hecho que terminó con la vida del joven profesional.
Profunda conmoción: un médico fue encontrado muerto en la calle tras caer desde un edificio
La Justicia investiga la muerte de un médico de 29 años que fue encontrado sobre la calle y los investigadores intentan establecer se se trató de un accidente o un suicidio
El hecho que provocó un profundo dolor en la comunidad médica de Santa Fe, ocurrió en la madrugada del martes frente al edificio situado en la calle Santa Fe al 1500 y 3 de Febrero, del barrio Sur. Cerca de la 1.05 un llamado al teléfono de emergencias 911 alertaba sobre la presencia del cuerpo de una persona en la calle por lo que rápidamente se desplegó un operativo que incluyó la llegada de personal policial y una ambulancia.
La médica a cargo de la ambulancia, al llegar frente al edificio donde se encontraba además el departamento del hombre, constató que su colega había sufrido lesiones compatibles con una caída desde altura.También se hicieron presentes personal del Departamento Criminalístico de la PDI, peritos y forenses que revisaron el cuerpo del joven.
Los peritos también percibieron que el cuerpo del joven presentaba en su brazo izquierdo, en sus piernas y en parte de torso lesiones que llamaron la atención y sumado al aporte de algunas declaraciones de sus conocidos pusieron en duda qué fue lo que realmente sucedió con el profesional.
Minutos después las autoridades informaron que se trataba de un médico de 29 años, que se desempeñaba como profesional en el Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Justamente sus compañeros declararon que les había parecido extraño que alrededor de las 20 de ese martes el profesional comenzó a trabajar en la guardia y se retirara minutos después sin saludar ni avisarle a nadie.
El fiscal Andrés Marchi, decidió caratular la causa como “Investigación de muerte” y ordenó que el cuerpo del profesional sea trasladado a la morgue local para la realización de la autopsia y solicito la presencia de custodia en el departamento que vivía la víctima para su resguardo.
Por estas horas, la causa se encuentra en plena investigación y los peritos no descartan ninguna hipótesis, dejando la puerta abierta de que la muerte del médico se haya tratado de un accidente, una autodeterminación o hasta la posible intervención de terceros.