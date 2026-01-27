Un suboficial del ejército fue encontrado muerto en el calabozo de una comisaría
La Justicia investiga la muerte de un suboficial del Ejército Argentino, quien fue encontrado en un calabozo de una comisaría detenido por incumplir una restricción de acercamiento
Fuentes consultadas indicaron que el fallecido fue identificado como Aldo Miguel Soler, de 55 años, suboficial del Ejército, quien se encontraba detenido desde el 24 de enero en la Comisaría 2ª de la ciudad de Posadas en una causa por desobediencia judicial.
De acuerdo a lo informado por las autoridades, el suboficial del Ejército ya estuvo detenido anteriormente, pero al recuperar la libertad, en diciembre pasado incumplió una medida de restricción de acercamiento hacia su denunciante y volvió a ser arrestado por orden de la Justicia. Entre sus antecedentes, el militar fallecido tuvo una causa por “abuso de armas”.
El hombre se encontraba alojado en uno de los calabozos del sector de resguardo de detenidos de la Comisaría 2ª de Posadas, ubicada sobre la avenida Tambor de Tacuarí. Los estudios forenses preliminares realizados en el lugar permitieron determinar que la muerte del efectivo del ejército se produjo por causas naturales ya que no se detectaron signos de violencia en el cuerpo.
Tras constatarse el deceso, se preservó el lugar y se le dio intervención tanto al médico policial en turno, como al personal de Policía Científica para la realización de las pericias de rigor. El peritaje en el lugar estuvo a cargo de Gendarmería Nacional por tratarse de un efectivo del Ejército.
Mientras que una vez finalizado el peritaje, por orden de la Justicia, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Posadas para la realización de la autopsia de rutina que permita determinar la causa de muerte y descartar otras hipótesis posibles, según destaca elterritorio.com.ar.
En tanto que fuentes consultadas por el medio La Voz de Misiones indicaron que la autopsia permitió establecer que la muerte del militar se produjo a causa de una “neumonía grave”, cuadro que se sumó a otras patologías severas que el efectivo del ejército padecía, entre ellas sífilis.