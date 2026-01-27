Un suboficial del ejército fue encontrado muerto en el calabozo de una comisaría.

El hombre se encontraba alojado en uno de los calabozos del sector de resguardo de detenidos de la Comisaría 2ª de Posadas, ubicada sobre la avenida Tambor de Tacuarí. Los estudios forenses preliminares realizados en el lugar permitieron determinar que la muerte del efectivo del ejército se produjo por causas naturales ya que no se detectaron signos de violencia en el cuerpo.

Comisaría militar pericias

Tras constatarse el deceso, se preservó el lugar y se le dio intervención tanto al médico policial en turno, como al personal de Policía Científica para la realización de las pericias de rigor. El peritaje en el lugar estuvo a cargo de Gendarmería Nacional por tratarse de un efectivo del Ejército.

Mientras que una vez finalizado el peritaje, por orden de la Justicia, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Posadas para la realización de la autopsia de rutina que permita determinar la causa de muerte y descartar otras hipótesis posibles, según destaca elterritorio.com.ar.

En tanto que fuentes consultadas por el medio La Voz de Misiones indicaron que la autopsia permitió establecer que la muerte del militar se produjo a causa de una “neumonía grave”, cuadro que se sumó a otras patologías severas que el efectivo del ejército padecía, entre ellas sífilis.