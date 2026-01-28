El pronóstico del tiempo en Mendoza para este jueves anticipó calor extremo y tormentas en la noche

En tanto, el viernes se mantendrán las altas temperaturas, con probabilidad de tormentas, algunas de intensidad moderada a severa, especialmente en sectores de precordillera. En cordillera se esperan precipitaciones durante ambos días.

pronostico del tiempo calor parque san martin No correrá una gota de aire. Así estará este jueves en Mendoza con una temperatura para derretirse 38°C. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La mínima será de 24°C y la máxima de 37°C.

Brusco descenso de la temperatura para este sábado

A partir del sábado se producirá un marcado descenso de la temperatura, con cielo mayormente nublado, ambiente ventoso y lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las precipitaciones continuarán en cordillera.

La mínima será de 23°C y la máxima de 29°C.

El domingo presentará una leve mejora, con cielo parcialmente nublado, ligero ascenso térmico y lluvias aisladas, manteniéndose las precipitaciones en cordillera.

Las marcas térmicas irán de 20°C la mínima y 31°C la máxima.

pronostico del tiempo lluvias tormentas mendoza Se esperan tormentas para el jueves, el viernes y el sábado. Después del calor, llegan las famosas tormentas convectivas, mucha agua en pocos minutos. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Febrero arranca con mucho calor

Para el inicio de la semana, se espera un lunes con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste, con cielo parcialmente nublado en zonas cordilleranas.

La mínima será de 20°C y la máxima de 35°C.

Finalmente, el martes llegará con nubosidad variable, descenso de la temperatura y tormentas aisladas, acompañado por vientos del sector sur. En cordillera, las condiciones serán de cielo poco nuboso.

La mínima prevista es de 22°C y la máxima de 32°C.