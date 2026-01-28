La Dirección de Contingencias Climáticas emitió un pronóstico de calor extremo para este jueves 29 de enero. La máxima alcanzará los 38°C y se prevé un escenario de tormentas hacia la noche.
El pronóstico del tiempo en Mendoza para este jueves anticipó calor extremo y tormentas en la noche
Un miércoles en calma se verá sucedido por un jueves con una sensación térmica insoportable. Al final día hay probabilidad de tormentas
Después de la tregua del miércoles en el que cesaron las lluvias, que sí se registraron el martes por la noche afectando varios puntos del Gran Mendoza, como el Valle de Uco y Lavalle, la probabilidad de fuertes lluvias se repite para esta jornada.
La mínima para esta jornada rondará en los 22°C.
En tanto, el viernes se mantendrán las altas temperaturas, con probabilidad de tormentas, algunas de intensidad moderada a severa, especialmente en sectores de precordillera. En cordillera se esperan precipitaciones durante ambos días.
La mínima será de 24°C y la máxima de 37°C.
Brusco descenso de la temperatura para este sábado
A partir del sábado se producirá un marcado descenso de la temperatura, con cielo mayormente nublado, ambiente ventoso y lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las precipitaciones continuarán en cordillera.
La mínima será de 23°C y la máxima de 29°C.
El domingo presentará una leve mejora, con cielo parcialmente nublado, ligero ascenso térmico y lluvias aisladas, manteniéndose las precipitaciones en cordillera.
Las marcas térmicas irán de 20°C la mínima y 31°C la máxima.
Febrero arranca con mucho calor
Para el inicio de la semana, se espera un lunes con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste, con cielo parcialmente nublado en zonas cordilleranas.
La mínima será de 20°C y la máxima de 35°C.
Finalmente, el martes llegará con nubosidad variable, descenso de la temperatura y tormentas aisladas, acompañado por vientos del sector sur. En cordillera, las condiciones serán de cielo poco nuboso.
La mínima prevista es de 22°C y la máxima de 32°C.