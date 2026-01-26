El pronóstico del tiempo en Mendoza prevé una tregua del calor pero siguen las tormentas

Uspallata tormenta rutas En Uspallata, las tormentas causaron estragos.

Pronóstico: ¿siguen las tormentas?

Se anticipan tormentas aisladas durante el lunes, lo que podría generar chaparrones y actividad eléctrica en distintos puntos de la región. Es importante estar atentos a los avisos de corto plazo y tomar las precauciones necesarias ante la eventual llegada de precipitaciones.

El martes 27 de enero, la tendencia de las temperaturas comienza a invertirse. El día será caluroso, con la máxima trepando a los 32 C° y una mínima que se mantendrá en los 20 C°. La nubosidad será variable, alternando entre períodos de sol y nubes.

Al igual que el lunes, no se descartan tormentas aisladas a lo largo del martes, manteniéndose la inestabilidad como protagonista. Los vientos serán leves y provendrán del este.

lluvias mendoza La inestabilidad será una de las constantes en la semana que comienza. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Continuando con la semana, el miércoles 28 de enero mantendrá un perfil similar al martes, aunque con un incremento en las temperaturas. Esperamos un día caluroso con una máxima que ascenderá a los 35 C°, y la mínima se situará en los 21.

La nubosidad variable seguirá siendo una característica del cielo, y las tormentas aisladas continuarán presentándose en el horizonte. Los vientos, nuevamente leves y del sector este, no ofrecerán grandes alivios ante el progresivo aumento del calor.

La jornada del jueves 29 de enero anticipa un escenario de mayor intensidad térmica. Los modelos meteorológicos sugieren que la temperatura máxima alcanzará los 36 C°, y la mínima no bajará de los 22, consolidando un día decididamente caluroso.

El cielo mostrará nubosidad variable, pero la probabilidad de eventos meteorológicos más significativos se incrementa. Se esperan lluvias y tormentas, que podrían ser de consideración en algunas áreas. Los vientos moderados del noreste acompañarán estas condiciones.

La vuelta del calor

El viernes 30 de enero se perfila como el día más caluroso de la semana pronosticada. Las temperaturas se dispararán, llegando a una máxima de 37 C°, mientras que la mínima será de 23.

A pesar del calor extremo, la nubosidad variable seguirá presente, y se anticipan precipitaciones aisladas. Estas podrían traer un alivio temporario, aunque el ambiente general continuará siendo muy pesado.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 3 Bajo el sol, las temperaturas de Mendoza en enero se vuelven difíciles de soportar ¡A hidratarse! Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Finalmente, el sábado 31 de enero, la semana cerrará con un respiro relativo en las temperaturas. Aunque seguirá siendo un día caluroso, la máxima descenderá a los 34 C°, con una mínima de 23. El cielo estará algo nublado.

En resumen, la semana se caracterizará por un ascenso paulatino de las temperaturas, alcanzando su pico hacia el final. La presencia de tormentas y lluvias aisladas será una constante, intercalándose con jornadas de intenso calor y nubosidad variable.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas, como hidratarse adecuadamente y evitar la exposición al sol en las horas pico. Asimismo, estar alerta a los pronósticos actualizados frente a la probabilidad de tormentas.