El pronóstico del tiempo para este lunes 26 de enero marca el inicio de una semana con condiciones variables. Se espera un cielo parcialmente nublado a lo largo de la jornada, lo que podría ofrecer una tregua del calor. La temperatura máxima alcanzará los 30 C°, mientras que la mínima anduvo por los 20 C°.
El pronóstico del tiempo en Mendoza prevé una tregua del calor pero siguen las tormentas
La última semana de enero se presenta con un progresivo aumento de las temperaturas, que culminarán en jornadas muy calurosas, combinándose con la presencia constante de tormentas y lluvias aisladas
Se prevé un descenso en las temperaturas diurnas en comparación con los días previos, un alivio momentáneo antes del repunte de los últimos calores de enero, según anticiparon desde la dirección de Contingencias Climáticas. Los vientos soplarán moderados desde el sector sudeste, favoreciendo la posibilidad de inestabilidad atmosférica.
Por las lluvias en alta montaña, a primera hora el paso Cristo Redentor que conecta con Chile permanecía cerrado.
Pronóstico: ¿siguen las tormentas?
Se anticipan tormentas aisladas durante el lunes, lo que podría generar chaparrones y actividad eléctrica en distintos puntos de la región. Es importante estar atentos a los avisos de corto plazo y tomar las precauciones necesarias ante la eventual llegada de precipitaciones.
El martes 27 de enero, la tendencia de las temperaturas comienza a invertirse. El día será caluroso, con la máxima trepando a los 32 C° y una mínima que se mantendrá en los 20 C°. La nubosidad será variable, alternando entre períodos de sol y nubes.
Al igual que el lunes, no se descartan tormentas aisladas a lo largo del martes, manteniéndose la inestabilidad como protagonista. Los vientos serán leves y provendrán del este.
Continuando con la semana, el miércoles 28 de enero mantendrá un perfil similar al martes, aunque con un incremento en las temperaturas. Esperamos un día caluroso con una máxima que ascenderá a los 35 C°, y la mínima se situará en los 21.
La nubosidad variable seguirá siendo una característica del cielo, y las tormentas aisladas continuarán presentándose en el horizonte. Los vientos, nuevamente leves y del sector este, no ofrecerán grandes alivios ante el progresivo aumento del calor.
La jornada del jueves 29 de enero anticipa un escenario de mayor intensidad térmica. Los modelos meteorológicos sugieren que la temperatura máxima alcanzará los 36 C°, y la mínima no bajará de los 22, consolidando un día decididamente caluroso.
El cielo mostrará nubosidad variable, pero la probabilidad de eventos meteorológicos más significativos se incrementa. Se esperan lluvias y tormentas, que podrían ser de consideración en algunas áreas. Los vientos moderados del noreste acompañarán estas condiciones.
La vuelta del calor
El viernes 30 de enero se perfila como el día más caluroso de la semana pronosticada. Las temperaturas se dispararán, llegando a una máxima de 37 C°, mientras que la mínima será de 23.
A pesar del calor extremo, la nubosidad variable seguirá presente, y se anticipan precipitaciones aisladas. Estas podrían traer un alivio temporario, aunque el ambiente general continuará siendo muy pesado.
Finalmente, el sábado 31 de enero, la semana cerrará con un respiro relativo en las temperaturas. Aunque seguirá siendo un día caluroso, la máxima descenderá a los 34 C°, con una mínima de 23. El cielo estará algo nublado.
En resumen, la semana se caracterizará por un ascenso paulatino de las temperaturas, alcanzando su pico hacia el final. La presencia de tormentas y lluvias aisladas será una constante, intercalándose con jornadas de intenso calor y nubosidad variable.
Se recomienda a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas, como hidratarse adecuadamente y evitar la exposición al sol en las horas pico. Asimismo, estar alerta a los pronósticos actualizados frente a la probabilidad de tormentas.