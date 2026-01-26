Está cerrado el Paso Cristo Redentor por los aludes y desprendimientos de piedras tras las lluvias

Asimismo, recomendaron a los usuarios monitorear las cuentas de X (ex Twitter) @UPFronterizos y @CFLosLibertador para conocer en tiempo real las condiciones del cruce antes de iniciar el viaje.

Las lluvias registradas este domingo en la zona de montaña obligaron a un corte preventivo en la Ruta Nacional 7, a la altura de la estación de servicio EG3 en la zona de Los Árboles (Potrerillos) a pocos kilómetros de Uspallata, luego de que se rompiera una defensa de descarga aluvional y el material arrastrado invadiera la calzada. El corte duró casi dos horas y tras los trabajos de Vialidad se habilitaron la calzada.

La interrupción del tránsito fue coordinada por la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM) y se mantuvo hasta que descendió el caudal de agua. Personal de Vialidad Provincial realizó las tareas de mantenimiento y pidió "precaución". También estuvo intransitable un sector de la ruta 13.