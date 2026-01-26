El Sistema Integrado del Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva para todo tipo de vehículos, debido a las tormentas y la inestabilidad climática en la zona de cordillera, que impiden garantizar condiciones seguras de transitabilidad.
Está cerrado el Paso Cristo Redentor por los aludes y desprendimientos de piedras tras las lluvias
Las tormentas y la inestabilidad climática en la cordillera obligaron a suspender el cruce internacional para todo tipo de vehículos en ambos sentidos
La medida fue adoptada durante la noche del domingo tras las comunicaciones entre ambas coordinaciones fronterizas y en base a un reporte de Vialidad chilena, que advirtió sobre el impacto del clima en el estado de la ruta. Detallaron que se registran desprendimientos de material sobre la calzada y en los distintos sectores de cobertizos en el sector chileno que impiden la transitabilidad.
Desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores informaron que cualquier actualización sobre el estado del paso internacional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.
Asimismo, recomendaron a los usuarios monitorear las cuentas de X (ex Twitter) @UPFronterizos y @CFLosLibertador para conocer en tiempo real las condiciones del cruce antes de iniciar el viaje.
Las lluvias registradas este domingo en la zona de montaña obligaron a un corte preventivo en la Ruta Nacional 7, a la altura de la estación de servicio EG3 en la zona de Los Árboles (Potrerillos) a pocos kilómetros de Uspallata, luego de que se rompiera una defensa de descarga aluvional y el material arrastrado invadiera la calzada. El corte duró casi dos horas y tras los trabajos de Vialidad se habilitaron la calzada.
La interrupción del tránsito fue coordinada por la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM) y se mantuvo hasta que descendió el caudal de agua. Personal de Vialidad Provincial realizó las tareas de mantenimiento y pidió "precaución". También estuvo intransitable un sector de la ruta 13.