De Chiloé a Junín: miles de kilómetros en bicicleta para desafiar a la muerte y abrazar la vida

Numerosas y poderosas anécdotas en cada kilómetro a pedal

Las anécdotas son muchas y poderosas. En el sur de Chile, se sentó a conversar con un mapuche sobre cómo mantener vivas las etnias originarias. No fue una charla apurada: fue un intercambio de saberes, miradas y silencios. En otro tramo, en medio de la nada, un automovilista frenó sin conocernos, sólo para ofrecerle una botella de agua con cubos de hielo. Un gesto mínimo, vital, inolvidable.

juan manuel molina carpa Su "alojamiento". Juan Manuel se define como un viajero libre como el viento.

También se cruzó con un excombatiente, veterano de Malvinas. Al mirarlo a los ojos, Juan Manuel sintió que la Patria seguía viva en su voz, en su mirada, a pesar del dolor de haber atravesado una guerra. Hubo emoción, respeto y memoria compartida.

En la isla de Chiloé, un ingeniero hídrico chileno le ofreció un trozo de cordero recién cocinado y un poco de pan. En ese encuentro, hablaron sobre la educación de sus hijos en una zona tan aislada. En otro punto del camino, se encontró con un grupo de adolescentes de CABA. Les contó su historia, su idea, su viaje. Descubrió que, al igual que él, admiraban con pasión al gran Flaco Spinetta. Entonces entendió algo que lo reconfortó profundamente: nada está perdido con esta juventud que crece.

juan manuel molina camino a chos malal Camino a Chos Malal. Juan Manuel se encontró con muchísima gente valiosa.

En un camping de San Martín de los Andes, compartió una charla con un físico sobre las bondades de la medicina ontológica. En comunidades mapuches, los niños y niñas lo saludaban con un simple y devastador “hola señor”, una gratuidad que desarma el alma. Un mapuche lo llamó “Peñi” -hermano- sin conocerlo previamente, le ofreció un salón para descansar y le llevó pan recién sacado del horno.

Un baño a cambio de una foto del protagonista y su bicicleta

También hubo obreros forestales que le ofrecieron el baño para que pudiera ducharse. A cambio, sólo le pidieron una foto, para mostrarles a sus hijos con quién se habían cruzado. En un recóndito lugar de la isla, conoció docentes terapéuticos especializados en adicciones. Compartieron la vivencia de que todo es posible cuando impera el amor por el prójimo.

Juan Manuel ya tenía experiencia como cicloviajero. Antes había realizado el trayecto Mendoza–Pichilemu–Mendoza, un recorrido más corto que el actual. Suele descansar en campings, hostels u hosterías. Pero este viaje es distinto. Es más largo, más profundo, más definitivo. No es sólo un cruce geográfico: es un cruce existencial.

juan manuel molina en san martin de los andes Un alto en San Martín de los Andes.

Hoy, a 500 kilómetros de Junín, sigue pedaleando con la misma convicción. Cada jornada es una reafirmación de que el cuerpo puede, que el alma empuja, que la vida sigue latiendo incluso después de haber mirado de frente a la muerte. Su travesía puede seguirse en Instagram, en la cuenta @chiloe_mendoza26, donde comparte retazos del camino y deja testimonio de una experiencia que inspira.

juan manuel molina ruta 40 En la mítica Ruta 40. "Pienso llegar a destino el 28 de enero", anticipó Juan Manuel.

Juan Manuel Molina no huye de la finitud. La acepta. Y desde ahí, elige vivir. Pedalea. Sueña. Llega. Porque, como él mismo demuestra, cuando la vida parece una llama breve, cada segundo cuenta. Y cada kilómetro también.