Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de azúcar negra: trampa casera efectiva

Según especialistas en métodos naturales de desinsectación, el azúcar no es el veneno, sino el caballo de Troya. Sucede que esta es la que atrae a este tipo de plagas.

"La cucaracha es un insecto oportunista. El azúcar negra funciona como un cebo de alto impacto; las atrae incluso desde sus escondites más profundos", explican técnicos del sector.

Para aquellos interesados en probar métodos caseros, una opción de terminar con las cucarachas es la que se indica a continuación:

Mezcla simple: unir partes iguales de azúcar negra y bicarbonato de sodio.

Ubicación discreta: colocar pequeñas cantidades de la mezcla en tapas o recipientes pequeños en áreas donde se observan cucarachas, como debajo de la bacha de la cocina o cerca de zócalos.

Monitoreo: observar si la mezcla es efectiva y renovarla según sea necesario.

El uso de ingredientes comunes como el azúcar negra en el control de plagas es una muestra de cómo los remedios caseros pueden ser una primera línea de defensa, siempre priorizando la seguridad y buscando ayuda profesional cuando sea necesario.

Dónde es mejor colocar las trampas de cucarachas

Para que las trampas para cucarachas sean efectivas, colócalas en puntos estratégicos donde haya humedad, oscuridad y acceso a comida, como debajo de fregaderos, detrás y debajo de electrodomésticos.

También puedes aplicar estos elementos caseros en esquinas oscuras, cerca de tuberías, desagües y grietas en paredes para interceptarlas.

Revisa las trampas periódicamente y reemplázalas cada 3 meses o cuando estén llenas/el cebo se haya secado. De lo contrario, perderán su efectividad de manera parcial o total.