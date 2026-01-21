Reciclaje: guardá las latas de gaseosa vacías y transformalas en una efectiva trampa para cucarachas

La efectividad de esta técnica radica en la irresistible atracción que las cucarachas sienten por los olores dulces y los espacios estrechos. Al ingresar a la lata en busca de alimento, quedan atrapadas debido a una barrera física que les impide la salida. A diferencia de los sprays convencionales, este sistema no contamina el ambiente, lo que lo hace ideal para hogares con niños o mascotas donde la seguridad es una prioridad.

lata Con el reciclaje de una lata podrás hacer una trampa para cucarachas.

¿Cómo hacer una trampa con una lata para eliminar cucarachas?

Para poner en práctica esta ida DIY, solo se requiere seguir este simple tutorial:

Utilizar una lata de gaseosa previamente lavada. En su interior, colocar dos cucharadas de azúcar y un poco de agua para crear un almíbar que actúe como cebo.

El paso crucial consiste en untar aceite de cocina o vaselina en la parte interna de la lata, desde la mitad hacia la abertura superior. Esto crea una superficie extremadamente resbaladiza que anula cualquier intento de escalada por parte del insecto.

La trampa debe situarse durante la noche en los puntos críticos de tránsito: debajo de la bacha de la cocina, detrás de la heladera o cerca de los tachos de basura.

Al día siguiente, basta con revisar el recipiente para comprobar su eficacia.

cucaracha.jpg

Este método no solo ayuda a reducir la población de la plaga de manera gradual, sino que promueve el reciclaje de materiales, demostrando que la limpieza y la salud del hogar pueden mantenerse de forma sustentable y sin gastos excesivos.