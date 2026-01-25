Árbol limonero: por qué recomiendan espolvorear coco rallado en su tierra y cuáles son los beneficios

Por su parte, la fibra de coco tiene la capacidad única de retener la humedad necesaria para la planta, liberándola de forma gradual, mientras que sus fibras permiten que el excedente de agua pase de largo.

La compactación del suelo es el enemigo silencioso del crecimiento. "Un suelo duro impide que las raíces se expandan y que el oxígeno circule", explican expertos viveristas. Al mezclar fibra de coco con la tierra, se crea una estructura porosa que se mantiene estable durante años.

coco rallado.jpg El coco puede fortalecer las raíces del árbol limonero, entre otros beneficios.

Esto permite que el sistema radicular del limonero crezca sin resistencia, lo que se traduce directamente en una copa más frondosa y una floración más abundante.

Como si todo esto fuese poco, y a diferencia de otros sustratos que pueden alterar la acidez del suelo, el coco mantiene un pH neutro (entre 5.5 y 7.0), el rango exacto en el que el limonero puede absorber el hierro y el magnesio de manera óptima.

Cómo realizar correctamente la aplicación del coco en el árbol limonero

Para aquellos que deseen implementar esta técnica en casa, la recomendación de los especialistas es clara: no se debe usar el coco rallado de cocina, ya que este carece de la estructura física necesaria y puede atraer plagas.

La forma ideal de uso es adquirir fibra de coco para jardinería (disponible en bloques prensados o sacos) y mezclarla en una proporción de 60% fibra de coco y 40% de humus de lombriz o composta orgánica.

Llevar a cabo este recurso natural no solo es una práctica sostenible que aprovecha los desechos de la industria del coco, sino que representa un seguro de vida para que el limonero del hogar luzca verde y cargado de frutos.