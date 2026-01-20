Colocar arroz crudo en la tierra del limonero: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Mejora la aireación: al descomponerse, el arroz hace el suelo más poroso, permitiendo que las raíces respiren mejor.

al descomponerse, el arroz hace el suelo más poroso, permitiendo que las raíces respiren mejor. Nutre microorganismos: el almidón del arroz es un excelente alimento para bacterias beneficiosas del suelo, que ayudan a descomponer la materia orgánica.

el almidón del arroz es un excelente alimento para bacterias beneficiosas del suelo, que ayudan a descomponer la materia orgánica. Regula la humedad: ayuda a absorber el exceso de agua en suelos muy húmedos, manteniendo un equilibrio.

ayuda a absorber el exceso de agua en suelos muy húmedos, manteniendo un equilibrio. Aporta nutrientes: libera nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio a medida que se descompone, actuando como un abono natural.

libera nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio a medida que se descompone, actuando como un abono natural. Enriquece el suelo: se convierte en materia orgánica que mejora la fertilidad a largo plazo.

Ciencia arroz crudo.jpg

A la hora de realizar este truco casero, puedes enterrar granos de arroz crudo o usar agua de arroz (sin sal) como fertilizante líquido.

Debes tener paciencia, ya que los beneficios comienzan a aparecer de manera gradual. Como se dijo antes, los mismos se ven a medida que el arroz se descompone y libera sus nutrientes.

Pese a la efectividad de todo, debes utilizar los granos de arroz con moderación, ya que de lo contrario puedes provocar un exceso de humedad o la proliferación de moho.

Elementos caseros beneficiosos en la tierra del limonero

Más allá del arroz, lo cierto es que puedes utilizar diferentes elementos caseros en la tierra del limonero. Algunos de los más conocidos son los siguientes: