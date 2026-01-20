Colocar arroz crudo en la tierra del limonero: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con diferentes productos caseros, puedes lograr grandes beneficios en tu limonero, y esto se debe a las propiedades de cada uno de los ingredientes. En este sentido, uno de los más populares es el arroz crudo, que puede ser colocado en la tierra del popular árbol.
El hecho de colocar arroz crudo en la tierra del árbol limonero funciona porque este comienza a descomponerse lentamente, aportando alimento y mejorando la salud general de las raíces y el sustrato.
Por qué recomiendan colocar arroz crudo en la tierra del limonero
Si quieres mejorar la salud general de tu árbol limonero, todo lo que tienes que hacer es colocar arroz crudo en su tierra, ya que puedes ser testigo de los siguientes beneficios:
- Mejora la aireación: al descomponerse, el arroz hace el suelo más poroso, permitiendo que las raíces respiren mejor.
- Nutre microorganismos: el almidón del arroz es un excelente alimento para bacterias beneficiosas del suelo, que ayudan a descomponer la materia orgánica.
- Regula la humedad: ayuda a absorber el exceso de agua en suelos muy húmedos, manteniendo un equilibrio.
- Aporta nutrientes: libera nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio a medida que se descompone, actuando como un abono natural.
- Enriquece el suelo: se convierte en materia orgánica que mejora la fertilidad a largo plazo.
A la hora de realizar este truco casero, puedes enterrar granos de arroz crudo o usar agua de arroz (sin sal) como fertilizante líquido.
Debes tener paciencia, ya que los beneficios comienzan a aparecer de manera gradual. Como se dijo antes, los mismos se ven a medida que el arroz se descompone y libera sus nutrientes.
Pese a la efectividad de todo, debes utilizar los granos de arroz con moderación, ya que de lo contrario puedes provocar un exceso de humedad o la proliferación de moho.
Elementos caseros beneficiosos en la tierra del limonero
Más allá del arroz, lo cierto es que puedes utilizar diferentes elementos caseros en la tierra del limonero. Algunos de los más conocidos son los siguientes:
- Cáscaras de Huevo y Banana: ricas en fósforo y potasio, son excelentes para la producción de frutos. Tritúralas bien y mézclalas con ceniza para un abono completo.
- Lentejas: sueltan hormonas (auxinas) que estimulan el crecimiento y la floración. Se pueden licuar con agua y aplicar como fertilizante líquido, o dejar secar y moler para aplicar en la base.
- Ceniza de Madera: aporta potasio y calcio, fortaleciendo el árbol y mejorando la calidad del fruto. ¡Úsala con moderación!.
- Posos de Café y Levadura: la levadura aporta vitaminas, zinc, magnesio y hierro. Combinada con café, incrementa fósforo y nitrógeno, estimulando el crecimiento.
- Ajo: sus compuestos sulfurados mejoran la microbiología del suelo, controlando patógenos y facilitando la absorción de nutrientes.