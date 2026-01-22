Árbol limonero: por qué recomiendan enterrar monedas en su tierra y para qué sirve

Las monedas, especialmente las de cobre, liberan lentamente este micronutriente, que fortalece las paredes celulares del limonero, mejora la floración, la producción de polen y la resistencia al estrés.

A su vez, el cobre en el limonero actúa como un fungicida natural, ayudando a prevenir hongos como el oídio y la pudrición de raíces, protegiendo al limonero.

limonero, plagas.jpg Con este truco casero, puedes evitar a las plagas en tu árbol limonero.

Las monedas, en el fondo del árbol, pueden evitar que la tierra se apelmaze completamente, mejorando entre otras cosas la aireación y el drenaje.

Si bien es popular, la acumulación excesiva de metales (cobre/zinc) puede alterar el pH del suelo y dañar raíces si no se hace con moderación, por lo que se recomienda enterrar pocas monedas.

Crecimiento económico y prosperidad

Como se dijo antes, el enterrar monedas en la tierra del árbol limonero puede servir como una especie de ritual para atraer la prosperidad y la abundancia. Estos son los beneficios culturales y simbólicos: