Árbol limonero: por qué recomiendan enterrar monedas en su tierra y para qué sirve

Las monedas, enterradas en la tierra del limonero, pueden aportar grandes beneficios para la salud del árbol. Todos los detalles

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Con diferentes trucos caseros, puedes mantener la salud de tu árbol limonero. 

Muchas son las personas que tienen un limonero en casa, como también son varios los trucos caseros que puedes implementar para mantener en buen estado a este ejemplar. Por ejemplo, muchos recomiendan el hecho de colocar monedas en su tierra.

La fama de este árbol en los distintos hogares se debe principalmente a la versatilidad y múltiples usos de su fruto, el limón, que es una fuente de sabor y vitamina C, ideal para la cocina y la salud.

Las monedas pueden aportar grandes beneficios para tu árbol limonero.

Por qué recomiendan enterrar monedas en la tierra del árbol limonero

El hecho de enterrar monedas en la tierra del árbol limonero se recomienda por dos razones principales: por los beneficios prácticos que aportan como fungicida natural, aportando cobre, y por su relación con algunas creencias para atraer crecimiento económico y prosperidad.

Las monedas, especialmente las de cobre, liberan lentamente este micronutriente, que fortalece las paredes celulares del limonero, mejora la floración, la producción de polen y la resistencia al estrés.

A su vez, el cobre en el limonero actúa como un fungicida natural, ayudando a prevenir hongos como el oídio y la pudrición de raíces, protegiendo al limonero.

Con este truco casero, puedes evitar a las plagas en tu árbol limonero.

Las monedas, en el fondo del árbol, pueden evitar que la tierra se apelmaze completamente, mejorando entre otras cosas la aireación y el drenaje.

Si bien es popular, la acumulación excesiva de metales (cobre/zinc) puede alterar el pH del suelo y dañar raíces si no se hace con moderación, por lo que se recomienda enterrar pocas monedas.

Crecimiento económico y prosperidad

Como se dijo antes, el enterrar monedas en la tierra del árbol limonero puede servir como una especie de ritual para atraer la prosperidad y la abundancia. Estos son los beneficios culturales y simbólicos:

  • Atraer Abundancia: es un ritual para simbolizar el crecimiento económico y la prosperidad, "sembrando" la riqueza en la tierra.
  • Energía Positiva: se cree que activa una energía de crecimiento y armonía con la abundancia, especialmente al combinar la tierra, el metal y la planta.
  • Rituales: usar monedas limpias, enterrarlas con intención clara cerca de la base y hacerlo con monedas específicas (como chinas) potencia el ritual para atraer fortuna.

