Árbol limonero: por qué recomiendan enterrar monedas en su tierra y para qué sirve

Muchas son las personas que tienen un limonero en casa, como también son varios los trucos caseros que puedes implementar para mantener en buen estado a este ejemplar. Por ejemplo, muchos recomiendan el hecho de colocar monedas en su tierra.
La fama de este árbol en los distintos hogares se debe principalmente a la versatilidad y múltiples usos de su fruto, el limón, que es una fuente de sabor y vitamina C, ideal para la cocina y la salud.
Por qué recomiendan enterrar monedas en la tierra del árbol limonero
El hecho de enterrar monedas en la tierra del árbol limonero se recomienda por dos razones principales: por los beneficios prácticos que aportan como fungicida natural, aportando cobre, y por su relación con algunas creencias para atraer crecimiento económico y prosperidad.
Las monedas, especialmente las de cobre, liberan lentamente este micronutriente, que fortalece las paredes celulares del limonero, mejora la floración, la producción de polen y la resistencia al estrés.
A su vez, el cobre en el limonero actúa como un fungicida natural, ayudando a prevenir hongos como el oídio y la pudrición de raíces, protegiendo al limonero.
Las monedas, en el fondo del árbol, pueden evitar que la tierra se apelmaze completamente, mejorando entre otras cosas la aireación y el drenaje.
Si bien es popular, la acumulación excesiva de metales (cobre/zinc) puede alterar el pH del suelo y dañar raíces si no se hace con moderación, por lo que se recomienda enterrar pocas monedas.
Crecimiento económico y prosperidad
Como se dijo antes, el enterrar monedas en la tierra del árbol limonero puede servir como una especie de ritual para atraer la prosperidad y la abundancia. Estos son los beneficios culturales y simbólicos:
- Atraer Abundancia: es un ritual para simbolizar el crecimiento económico y la prosperidad, "sembrando" la riqueza en la tierra.
- Energía Positiva: se cree que activa una energía de crecimiento y armonía con la abundancia, especialmente al combinar la tierra, el metal y la planta.
- Rituales: usar monedas limpias, enterrarlas con intención clara cerca de la base y hacerlo con monedas específicas (como chinas) potencia el ritual para atraer fortuna.