El piloto Horacio Freschi habló de la hazaña en el Aconcagua tras rescatar a un brasileño a 6.000 metros

Operativo de rescate histórico en el Aconcagua con un andinista vivo

Lo que sí descubrieron que tenía el andinista era un seguro que incluía cobertura para un solo vuelo de rescate. Así, con la autorización de la empresa aseguradora, activaron el operativo para extraerlo del campamento.

"Todos los pilotos que tenemos son especialistas con muchísima experiencia"

Freschi explicó que este operativo no es algo que se pueda hacer de forma improvisada y aclaró que llevan años entrenándose para este tipo de evacuaciones de emergencia. "Nuestra tripulación y todos los pilotos que tenemos son especialistas con muchísima experiencia. Puede ser que yo sea el que tiene un poco más pero porque empecé antes", dijo en diálogo con Diario UNO.

aconcagua andinista patrulla de rescate histórico El piloto Horacio Pedro Freschi realizó una maniobra única e histórica para rescatar a un andinista en el cerro Aconcagua.

Al respecto de la operación de este jueves explicó se utilizó una técnica denominada "eslinga larga con carga humana externa", en la cual un rescatista y el andinista viajan colgados de una cuerda hasta un lugar seguro.

Si bien Helicopters ha realizado más de 30 vuelos hacia Cólera transportando carga común, esta fue la primera vez que rescataron a alguien con vida mediante esta técnica en esas condiciones extremas.

El operativo de rescate paso a paso

Los protagonistas de este rescate inédito en el Aconcagua fueron el piloto de Helicopters, Freschi, y el jefe de la Patrulla de Rescate, Francisco Corro.

Corro, sujeto a las eslingas, y Freschi, al comando del helicóptero, ascendieron hasta los 6.000 metros de altura. Localizaron al andinista, el piloto descendió para depositar al rescatista en el terreno, mientras mantenía el helicóptero orbitando en el lugar.

"El rescatista evalúa si se enganchan ambos para bajar o bajaban de a uno. Las condiciones estaban dadas para que bajen los dos juntos y así se realizó", contó el piloto.

ruta normal aconcagua Ruta normal para subir a la cima del Cerro Aconcagua Gentileza Inka Expediciones

Con la posibilidad de bajar ambos a la vez, Corro le colocó al andinista todas las medidas de seguridad, le dio las indicaciones de cómo sería el traslado y avisó a Freschi que estaban listos. El piloto regresó al punto establecido, el rescatista confirmó que ya estaban enganchados y le dio el okey para iniciar el descenso.

"Primero lo bajamos a Nido de Cóndores (5.500 metros de altura) con la eslinga y luego lo bajamos a Horcones en la cabina. Lo vi bien allí, es algo que suele suceder con las personas con afecciones pulmonares, cuando bajan se recuperan", relató Freschi.

Desde Horcones, el andinista fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

La temperatura no era la óptima para un vuelo en helicóptero

Sobre las condiciones meteorológicas para realizar este trabajo, Freschi aclaró que las condiciones eran muy buenas para los andinistas pero un poco complicadas para el helicóptero porque la temperatura era alta en Cólera.

"Pero nosotros tenemos un helicóptero nuevo que tiene un poco más de potencia que otros, por lo que se compensó el tema de la temperatura. Incluso el año pasado entramos a ese lugar 10 veces en una semana. O sea, es algo que podemos hacer", recalcó.

horacio pedro freschi el duro piloto helicopters 5.jpg El piloto Horacio Freschi.

"La mayoría de los que formamos parte de nuestro equipo, por no decirte todos, nos apasiona lo que hacemos. Si no necesitáramos plata para vivir, lo haríamos gratis. Esto es lo fundamental. El helicóptero no es autónomo, necesita de todo un equipo, es una herramienta que ayuda", reflexionó.

Trabajó dos temporadas en Nepal

"Venimos entrenándonos. Esto viene de hace un montón de años. Esta técnica la aprendemos en el cuartel, yo soy retirado de Gendarmería. Todos los pilotos, por ahora, somos retirados de alguna institución. Aparte de esto, en el 2017 estuve en Suiza perfeccionando esta maniobra", continuó.

Además, aclaró que las tripulaciones de Helicopters han operado en varios lugares, entre ellos, en Nepal. "Yo fui dos temporadas. Mi otro compañero fue otras dos", contó.

Y concluyó que todo este operativo en el cerro Aconcagua es parte del trabajo de un gran equipo: "Yo no hago nada solo si el mecánico no prepara el helicóptero, si el apoyo de tierra no está, y eso es a destacar. Por supuesto la patrulla, los guardaparques, los médicos. Incluso el personal de las otras empresas. Y ni hablar la familia que nos sostiene para que nosotros podamos hacer estas cosas, que es nuestra pasión".