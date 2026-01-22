Las laterales del Acceso Este cambiarán de sentido de circulación por obras viales

Las modificaciones en la circulación y la prohibición total de estacionamiento se mantendrán vigentes durante el desarrollo de las obras de recuperación integral del Acceso Este.

Por su parte gobernador Alfredo Cornejo ratificó el convenio firmado entre Nación y Mendoza para el traspaso de la jurisdicción de un tramo de la Ruta 7, específicamente el que va de Palmira hasta el Nudo Vial, en la Ciudad de Mendoza. Con esta norma, la Provincia quedó formalmente habilitada para iniciar las obras de refuncionalización del Acceso Este.

El cambio se implementará antes del inicio del ciclo lectivo y del comienzo de la obra vial más importante de los últimos 50 años, con el objetivo de que los conductores se familiaricen con las nuevas condiciones de tránsito antes de que aumente la circulación en las laterales, tanto por el traslado de alumnos a las escuelas como por los cortes previstos sobre el Acceso.

La obra en Guaymallén

En el departamento de Guaymallén, los trabajos se extenderán entre la avenida Gobernador Videla (Nudo Vial) y Arturo González, límite con Maipú. En este tramo de poco más de 11,5 kilómetros se concentra el sector más complejo del proyecto.

Entre Arturo González y el puente sobre calle Sarmiento se incorporará una tercera trocha por mano y se construirán tres nuevos puentes para permitir la conexión, por debajo del Acceso Este, de las calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga, y Urquiza Norte y Sur.

Si bien se realizará una única licitación para adjudicar las obras en los 11,6 kilómetros del Acceso Este en Guaymallén, el proyecto se divide en tres etapas.

La obra del Acceso Este por etapas:

La primera etapa va de Arturo González hasta La Purísima (a la altura del puente de colores del Ferrocarril). En ella se desarrollará una tercera trocha por cada sentido de circulación, incluida la ampliación de los puentes sobre canal Pescara y sobre carril Ponce (ambos puentes tienen dos trochas por mano).

La segunda etapa va desde La Purísima hasta el puente que pasa sobre la unión de las calles Sarmiento y Estrada. En esta etapa se desarrollarán los tres pasos nuevos que unirán el sector norte y sur de Guaymallén (conectando las calles calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga y Urquiza norte y sur), lo que implica que desde La Purísima hasta Sarmiento el Acceso Este se elevará a cinco metros de altura para permitir el paso de las calles perpendiculares por debajo.

va desde La Purísima hasta el puente que pasa sobre la unión de las calles Sarmiento y Estrada. En esta etapa se desarrollarán los tres pasos nuevos que unirán el sector norte y sur de Guaymallén (conectando las calles calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga y Urquiza norte y sur), lo que implica que desde La Purísima hasta Sarmiento el Acceso Este se elevará a cinco metros de altura para permitir el paso de las calles perpendiculares por debajo. La tercera etapa va desde Sarmiento-Estrada hasta el Nudo Vial. En este segmento del Acceso Este ya existen tres trochas, por lo que se realizará la repavimentación, bacheo y sellado de fisuras.

El 6 de enero, el Gobierno provincial abrió los sobres de la licitación correspondiente a los dos tramos del Acceso Este ubicados en el departamento de Maipú, entre la Variante Palmira y Arturo González. En tanto, el miércoles 14 de enero se conocieron las ofertas para los 11,5 kilómetros de obra previstos en Guaymallén.