Cornejo y Calvente avanzan con una faraónica obra que reformará el Acceso Este

Obra de la ruta 7 en el tramo del Acceso Este de Guaymallén

Hasta el momento son 15 las empresas que pidieron conocer los pliegos de la obra, pero se especulan que puedan presentarse entr 8 y 10 oferentes.

Algo similar a lo que ocurrió con el primer tramo de la obra del Acceso Este, el que ataña a Maipú, en donde se presentaron ya 11 oferentes.

Cómo será la reforma del Acceso Este

Esa reforma también se va a dividir en tres tramos.

El primero, tal vez sea el que genere menos complicaciones: va desde Arturo González hasta calle La Purísima, en donde está el conocido puente de colores. Allí se agregará la tercera trocha en ambos sentidos, se recuperará la calzada y se prolongará también el parque del Acceso Este, un pulmón verde que tendrá en total 6.000 árboles y una ciclovía.

La reforma del segundo tramo del Acceso Este es el que más dolores de cabeza causará. Va desde La Purísima hasta calle Sarmiento de Guaymallén y allí no sólo habrá que sumar la tercera trocha, sino que está previsto unir el norte y el sur del departamento con calles que atravesarán el acceso por debajo, para lo que habrá que levantar la ruta unos 5 metros.

acceso este proyecto remodelacion La reforma del Acceso Este en el tramo que atraviesa Guaymallén supone varios cambios, entre ellos elevar la ruta para que atraviesen por debajo varias calles.

"Cuando a la obra la iba a hacer Vialidad Nacional nos exigía elevar todo el Acceso Este -sin subidas y bajadas- porque nos marcaba que era más conveniente por la velocidad directriz de esta vía. Pero después cuando la Provincia se hizo cargo de la obra hicimos varios estudios y confirmamos que se pueden hacer subidas y bajadas, no sólo porque supone una menor compactación en todo el tramo, sino que además tiene mejor circulación de vientos", aportó en su momento, el intendente Marcos Calvente desde su mirada de ingeniero civil que revisó todo el proyecto de reforma.

acceso este proyecto calle urquiza Una de las elevaciones del Acceso Este será en calle Urquiza que atravesará por debajo para unir el Norte y el Sur de Guaymallén.

La conexión de calles para que pasen por debajo del Acceso Este -como es el caso de Urquiza-, no sólo supone la obra de continuidad de la calzada, también está previsto que tengan veredas de ambos lados para facilitar el paso peatonal, por lo que desaparecerán los cruces peatonales por encima del acceso.

El mismo trabajo se hará por ejemplo con calle Houssay para unirla con Rosario.

Y también se replicará la misma lógica para unir las calles Avellaneda y Azcuénaga, que hoy se cortan precisamente por el Acceso Este.

"La complejidad de este tramo es lo que hace que la obra demore aproximadamente 2 años y medio por todas las reformas que incluye y por eso vamos a tener que implementar cortes totales del Acceso Este. Eso nos obliga a exigirle a quien pretenda quedarse con la concesión un estudio de derivación del flujo de tránsito", adelantó Calvente.

Si bien desde la comuna incluyeron un plan de simulación de la derivación de ese tránsito vehicular, esperan a que la empresa lo ratifique y les diga puntualmente por qué vías alternativas planifica que circulen esos más de 120.000 vehículos cuando se concreten los cortes.

De ese plan dependerá también la decisión final de la adjudicación de tamaña obra.

"Nosotros sabemos que la onda expansiva del impacto de la obra va a llegar a Dorrego, San José y Villa Nueva, porque lo más probable es que además de las colectoras todo ese tránsito se desvíe por ejemplo por el carril Rodríguez Peña, por Elpidio González, o por San Francisco del Monte, pero vamos a exigir un exhaustivo estudio que nos muestre qué porcentaje de tránsito puede soportar cada arteria sin que colapse", remarcó el intendente antes de que se conozcan los oferentes.

Por último, el tercer tramo que va desde Sarmiento hasta el nudo vial, ya en el ingreso a Ciudad, solo incluye un reencarpetado del asfalto de toda la trocha y una mejora del sistema de riego para el sector verde del parque.