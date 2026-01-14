"Si se dan vuelta, les voy a pegar un tiro": asaltaron a una joven pareja y abusaron de la mujer

Eran las 0.45 del martes y ambos buscaban un lugar para estar solos, pero fueron sorprendidos por tres personas que circulaban en una moto. Uno de ellos llevaba un arma de fuego, que amenazó con quitarles todo.

De hecho, según la denuncia, le apoyó el cañón del arma en el estómago para que el adolescente le entregara un iPhone 13 Pro Max y luego le dio un golpe en el rostro, además sacarle la llave de la moto en la que había viajado, junto a su novia, hasta el cementerio.

En tanto, los otros dos asaltantes manosearon a la mujer en sus partes íntimas hasta que esta les entregó el dinero que tenía oculto entre sus ropas.

Durante todo el robo, los delincuentes les manifestaron al adolescente y a la joven que no los miraran a los rostros, que bajaran la cabeza. Al final, les exigieron que les dieran la espalda y uno de los sujetos les manifestó: "Si se dan la vuelta, les voy a pegar un tiro" y luego se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el que habían llegado.