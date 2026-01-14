La Policía Rural de Mendoza realizó una serie de procedimientos en San Rafael, La Paz y Maipú, que resultaron en el secuestro de una veintena de ganado vacunos y un caballo, además de la detención y puesta a disposición de la Justicia de varias personas por el traslado irregular de ganado y abigeato.
Detenciones y secuestro de ganado en operativos en San Rafael, La Paz y Maipú
Sigue el tráfico ilegal de animales en Mendoza. Múltiples procedimientos y detenidos que no pudieron explicar la procedencia del ganado y un equino
De acuerdo a la información compartida por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el primer operativo se desarrolló en San Rafael, en la Ruta Provincial 180, a un kilómetro al sur de El Nihuil. Allí, personal de la Delegación Sur controló una camioneta que transportaba seis animales vacunos, entre vacas y terneros. Los efectivos constataron que los animales eran trasladados sin la documentación correspondiente que acreditara procedencia y traslado.
Ante esta situación, el ayudante fiscal de turno dispuso la instrucción de actuaciones por averiguación de abigeato, el secuestro de los animales y la aprehensión de los dos ocupantes del vehículo.
Secuestro de animales en La Paz y Maipú
En el departamento de La Paz, personal de la misma unidad, en un puesto fijo en calle Ancha Ruta Ganadera, controló un camión Ford. Su conductor transportaba doce vacas con marcas y señales diferentes, sin la guía correspondiente, y algunos animales sin marcar, los cuales fueron secuestrados. La Oficina Fiscal de Junín tomó intervención y dispuso las medidas de rigor.
Finalmente, en Maipú, sobre Ruta 20, en otro puesto fijo, la Policía Rural detuvo la marcha de una camioneta Ford Ranger que llevaba a tiro un caballo de pelaje zaino colorado. El animal no contaba con ningún tipo de documentación que acreditara su propiedad ni su sanidad. Tras dar aviso al ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Maipú, se ordenó el secuestro del animal y dos hombres quedaron a disposición de la Justicia.