Detenciones y secuestro de ganado en operativos en San Rafael, La Paz y Maipú

De acuerdo a la información compartida por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el primer operativo se desarrolló en San Rafael, en la Ruta Provincial 180, a un kilómetro al sur de El Nihuil. Allí, personal de la Delegación Sur controló una camioneta que transportaba seis animales vacunos, entre vacas y terneros. Los efectivos constataron que los animales eran trasladados sin la documentación correspondiente que acreditara procedencia y traslado.

Ante esta situación, el ayudante fiscal de turno dispuso la instrucción de actuaciones por averiguación de abigeato, el secuestro de los animales y la aprehensión de los dos ocupantes del vehículo.