Paulo Casado, de 28 años, seguirá detenido por el robo, equinocidio y faena clandestina de Lolo, un caballo que pertenecía a un niño sanrafaelino. El hecho de extrema crueldad animal ocurrió en Villa Atuel, San Rafael. La decisión fue tomada por el juez Luis Ojeda, mientras que, la fiscal María Paula Yerfin es quien lleva adelante la investigación.
El supuesto faenador de Lolo, el caballo robado a un niño sanrafaelino, continuará preso
Paulo Casado recibió formalmente la prisión preventiva por supuestamente un "equinocidio". La asociación Pempa es la querellante del caso
El imputado continuará detenido en un complejo penitenciario debido a sus antecedentes penales. Según información judicial, el delincuente tenía una suspensión de juicio a prueba -conocida vulgarmente como probation- desde noviembre de 2025.
Por ello, el sospechoso tenía ciertas reglas de conducta que cumplir, entre ellas no cometer nuevos delitos y realizar un tratamiento psicológico, cuestiones que no cumplió y por eso deberá quedar alojado en el penal.
Investigan amenazas y otros delitos
Distintas fuentes señalan que estudian abrir otras nuevas causas porque de este hecho surgió que también hay gente amenazada. Por ejemplo, aseguran que la misma mañana que faenó a Lolo hizo disturbios en un banco y en una sede de ANSES.
"Se van a investigar todos esos hechos y también una prohibición de acercamiento que tenía contra un familiar a quien siguió amenazando. Entonces ahí hay otro delito", aseguró la fuente consultada.
Los restos de Lolo fueron hallados en una casa abandonada
El hecho violento ocurrió el martes 6 de enero cuando los restos del caballo Lolo fueron hallados en una casa abandonada de una finca ubicada en callejón Padilla, un hecho que conmocionó a San Rafael.
La resolución del juez para mantenerlo preso se basó en la gravedad del hecho, la existencia de pruebas suficientes, el estado de la causa, los antecedentes del acusado, la falta de arraigo y los riesgos procesales.
"Cuando la violencia por los animales se toma en serio, también se protege a la sociedad"
La querella, encabezada por el abogado Jerónimo Allende (de Asociación Pempa), destacó el padecimiento extremo que sufrió el animal y sostuvo que se trató de un acto de violencia injustificada contra un ser sintiente y destacó la importancia de que este tipo de delitos no queden impunes.
"Sabemos que Lolo no va a volver, pero este tipo de decisiones marcan un límite. Cuando la violencia contra los animales se toma en serio, también se protege a la sociedad", afirmaron desde Pempa.
Desde la asociación también destacaron la importancia de que estos hechos sean abordados con seriedad y sin minimizaciones, señalando que "la violencia ejercida contra los animales no es un hecho aislado, sino una problemática estructural que requiere una respuesta penal clara y firme".
"Este caso se inscribe en un contexto más amplio de trabajo jurídico e institucional en defensa de los animales en Mendoza, junto a otras causas en trámite vinculadas al maltrato animal y a la necesidad de políticas públicas que erradiquen prácticas de explotación y violencia, como es el caso de Ágata también", continuaron.
Y concluyeron: "Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar el proceso judicial hasta el final, en busca de justicia para Lolo y de una señal clara contra la crueldad hacia los animales".