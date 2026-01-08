El supuesto faenador de Lolo, el caballo robado a un niño sanrafaelino, continuará preso

Embed - Asociación PEMPA on Instagram: " JUSTICIA POR LOLO Lolo fue robado, arrebatado de su familia, asesinado cobardemente y faenado de manera clandestina en Villa Atuel. Este equinocidio es un hecho de crueldad extrema, que no puede ni debe quedar impune. Queremos contarles que este caso no es uno más, como tampoco lo es el equinocidio de Ágata. A través de nuestro representante legal nos hemos constituido como querellantes en la causa penal, acompañando el proceso judicial y a la familia de Lolo para que este hecho sea investigado en toda su gravedad. Esta muerte no es solo abigeato. Es violencia contra un ser sintiente. Es sufrimiento injustificable. Es desprecio por la vida. El imputado se encuentra detenido desde el día del hecho, y ya se ha fijado audiencia de PRISIÓN PREVENTIVA para el próximo martes 6/1 en General Alvear, instancia clave para garantizar que el proceso continúe sin riesgos y con una respuesta judicial acorde. Cómo ONG referente en la defensa de los equinos en Mendoza, asumimos este caso con la responsabilidad que merece. Lolo no es un objeto. Lolo es una vida, UN SER QUE SIENTE. Y hoy su voz está en la Justicia. PEMPA – Protectora de Equinos Mendocinos 10 años defendiendo a quienes no tienen voz. Lolo, prometemos hacer justicia por vos aunque nada nos devolverá tu vida. Interviene en el caso la Unidad Fiscal de General Alvear. #NoMasAgatas #LeyAgata #Equinocidio #Justiciaporlolo #OrgullosamentePempa" View this post on Instagram

Investigan amenazas y otros delitos

Distintas fuentes señalan que estudian abrir otras nuevas causas porque de este hecho surgió que también hay gente amenazada. Por ejemplo, aseguran que la misma mañana que faenó a Lolo hizo disturbios en un banco y en una sede de ANSES.

"Se van a investigar todos esos hechos y también una prohibición de acercamiento que tenía contra un familiar a quien siguió amenazando. Entonces ahí hay otro delito", aseguró la fuente consultada.

Los restos de Lolo fueron hallados en una casa abandonada

El hecho violento ocurrió el martes 6 de enero cuando los restos del caballo Lolo fueron hallados en una casa abandonada de una finca ubicada en callejón Padilla, un hecho que conmocionó a San Rafael.

La resolución del juez para mantenerlo preso se basó en la gravedad del hecho, la existencia de pruebas suficientes, el estado de la causa, los antecedentes del acusado, la falta de arraigo y los riesgos procesales.

lolo caballo faenado juzgado El juzgado donde tiene lugar el caso.

"Cuando la violencia por los animales se toma en serio, también se protege a la sociedad"

La querella, encabezada por el abogado Jerónimo Allende (de Asociación Pempa), destacó el padecimiento extremo que sufrió el animal y sostuvo que se trató de un acto de violencia injustificada contra un ser sintiente y destacó la importancia de que este tipo de delitos no queden impunes.

"Sabemos que Lolo no va a volver, pero este tipo de decisiones marcan un límite. Cuando la violencia contra los animales se toma en serio, también se protege a la sociedad", afirmaron desde Pempa.

Desde la asociación también destacaron la importancia de que estos hechos sean abordados con seriedad y sin minimizaciones, señalando que "la violencia ejercida contra los animales no es un hecho aislado, sino una problemática estructural que requiere una respuesta penal clara y firme".

"Este caso se inscribe en un contexto más amplio de trabajo jurídico e institucional en defensa de los animales en Mendoza, junto a otras causas en trámite vinculadas al maltrato animal y a la necesidad de políticas públicas que erradiquen prácticas de explotación y violencia, como es el caso de Ágata también", continuaron.

Y concluyeron: "Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar el proceso judicial hasta el final, en busca de justicia para Lolo y de una señal clara contra la crueldad hacia los animales".