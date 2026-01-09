Estados Unidos se une con dos naciones y desafía a China con maniobras militares

Lo que hace diferente a esta edición de Kamandag es la participación coordinada de fuerzas de Estados Unidos, Filipinas, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, entre otros aliados. Aunque cada país trae su propio contingente y sus capacidades técnicas particulares, todos comparten un objetivo común, el de mejorar la interoperabilidad militar en una región donde los desafíos de seguridad son cada vez más complejos.

Los socios de Estados Unidos en Asia

Según Zona Militar, estos ejercicios militares incluyen prácticas de intercambios de información, simulacros de defensa costera, operaciones anfibias, entrenamiento conjunto y la integración de sistemas tecnológicos avanzados bajo un marco de cooperación multinacional. Más allá de los discursos oficiales, estas maniobras representan algo más profundo

La expansión de Kamandag no ocurre en un vacío diplomático. Se da en medio de un contexto de tensiones persistentes con China, especialmente por las disputas marítimas en el Mar de China Meridional y la presión sobre la seguridad de Taiwán. Aunque Filipinas y Estados Unidos llevan años realizando ejercicios como Balikatan, la amplitud actual de Kamandag, con más aliados y cobertura geográfica que toca aguas cercanas a rutas comerciales y puntos estratégicos para la defensa taiwanes, envía una señal clara de cohesión entre Washington y sus socios en Asia.