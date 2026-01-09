En el vasto tablero del Indo Pacífico, donde el océano no es solo agua, sino también frontera estratégica, las maniobras militares conjuntas con Estados Unidos se han convertido en más que ejercicios. Son señales visibles de alianzas, intenciones y desafíos de poder con China.
Esta es una respuesta de Estados Unidos a un entorno de seguridad cambiante en Asia, en el que las alianzas no solo se fortalecen sobre tratados
Este año, Estados Unidos ha profundizado esa dinámica al expandir las conocidas maniobras “Kamandag” en ejercicios militares de entrenamiento que se extienden por zonas cercanas a Taiwán y dentro del archipiélago filipino, desafiando el poder de China.
Estados Unidos se une con dos naciones y desafía a China con maniobras militares
La palabra Kamandag, que en tagalo significa “Cooperación de Guerreros Marinos”, ya venía siendo un símbolo de la colaboración entre Estados Unidos y las fuerzas armadas filipinas, pero en 2025 esta serie de ejercicios alcanzó una dimensión claramente más amplia. Las maniobras se llevaron a cabo con personal militar desplegado a lo largo de las islas de Filipinas, incluyendo zonas estratégicas como Palawan, Luzón y las Islas Batanes, cerca de las rutas marítimas y aéreas que rodean Taiwán.
Lo que hace diferente a esta edición de Kamandag es la participación coordinada de fuerzas de Estados Unidos, Filipinas, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, entre otros aliados. Aunque cada país trae su propio contingente y sus capacidades técnicas particulares, todos comparten un objetivo común, el de mejorar la interoperabilidad militar en una región donde los desafíos de seguridad son cada vez más complejos.
Los socios de Estados Unidos en Asia
Según Zona Militar, estos ejercicios militares incluyen prácticas de intercambios de información, simulacros de defensa costera, operaciones anfibias, entrenamiento conjunto y la integración de sistemas tecnológicos avanzados bajo un marco de cooperación multinacional. Más allá de los discursos oficiales, estas maniobras representan algo más profundo
La expansión de Kamandag no ocurre en un vacío diplomático. Se da en medio de un contexto de tensiones persistentes con China, especialmente por las disputas marítimas en el Mar de China Meridional y la presión sobre la seguridad de Taiwán. Aunque Filipinas y Estados Unidos llevan años realizando ejercicios como Balikatan, la amplitud actual de Kamandag, con más aliados y cobertura geográfica que toca aguas cercanas a rutas comerciales y puntos estratégicos para la defensa taiwanes, envía una señal clara de cohesión entre Washington y sus socios en Asia.