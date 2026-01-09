El puente más transitado del mundo: una construcción con 14 carriles y no está en China

Lo que sucede allí no es un simple tránsito, es un flujo ininterrumpido que supera los cientos de miles de vehículos diarios, convirtiéndolo en el puente vehicular con mayor volumen de tráfico del mundo. En horas pico, el movimiento parece no detenerse nunca. Autos particulares, camiones de carga, buses y transportes comerciales conviven en un mismo espacio diseñado para resistir décadas de uso extremo.

George Washington Bridge (2)

Cómo este puente que desafía al mundo

La clave de su récord está en su diseño. El puente George Washington Bridge cuenta con dos niveles de circulación, el superior dispone de ocho carriles, mientras que el inferior suma seis más, alcanzando un total de 14 carriles, una cifra única a nivel global. Esta capacidad le permite absorber un volumen de tránsito que otros puentes simplemente no podrían soportar.

Desde el punto de vista estructural, es un puente colgante de acero, construido para soportar no solo enormes cargas físicas, sino también vibraciones constantes y condiciones climáticas exigentes. A pesar de su antigüedad, ha sido modernizado con el paso del tiempo, manteniéndose como un referente de la ingeniería del siglo XX que sigue plenamente vigente en el siglo XXI. El puente incluye espacios para peatones y ciclistas, recordando que no todo se mueve sobre ruedas.