En el corazón de las grandes ciudades existen construcciones que no solo conectan territorios, sino también rutinas, historias y millones de vidas que se cruzan sin mirarse. Entre ellas, hay un puente que destaca por encima de todos los demás del mundo.
El puente más transitado del mundo: una construcción con 14 carriles y no está en China
Más que una construcción, este puente es un símbolo del pulso urbano, una prueba de que la ingeniería puede convertirse en el escenario silencioso
El puente más transitado del mundo, una obra colosal con 14 carriles de circulación que funciona como una arteria vital del movimiento urbano global. Y, contra lo que muchos suponen, no se encuentra en China, sino en Estados Unidos.
Se trata del George Washington Bridge, una construcción monumental que une Nueva Jersey con la ciudad de Nueva York atravesando el río Hudson. Desde su inauguración en 1931, este puente se convirtió en una pieza clave del engranaje económico y social de la región. Cada día, una marea constante de vehículos lo cruza sin pausa, reflejando el ritmo acelerado de una de las zonas más pobladas y productivas del planeta.
Lo que sucede allí no es un simple tránsito, es un flujo ininterrumpido que supera los cientos de miles de vehículos diarios, convirtiéndolo en el puente vehicular con mayor volumen de tráfico del mundo. En horas pico, el movimiento parece no detenerse nunca. Autos particulares, camiones de carga, buses y transportes comerciales conviven en un mismo espacio diseñado para resistir décadas de uso extremo.
Cómo este puente que desafía al mundo
La clave de su récord está en su diseño. El puente George Washington Bridge cuenta con dos niveles de circulación, el superior dispone de ocho carriles, mientras que el inferior suma seis más, alcanzando un total de 14 carriles, una cifra única a nivel global. Esta capacidad le permite absorber un volumen de tránsito que otros puentes simplemente no podrían soportar.
Desde el punto de vista estructural, es un puente colgante de acero, construido para soportar no solo enormes cargas físicas, sino también vibraciones constantes y condiciones climáticas exigentes. A pesar de su antigüedad, ha sido modernizado con el paso del tiempo, manteniéndose como un referente de la ingeniería del siglo XX que sigue plenamente vigente en el siglo XXI. El puente incluye espacios para peatones y ciclistas, recordando que no todo se mueve sobre ruedas.