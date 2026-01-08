Construcción de casas en Mendoza: cuánto cuesta el m2 en enero

A pesar de que los números a nivel nacional no acompañan, gracias al resurgimiento de los créditos hipotecarios, la construcción de casas, departamentos y locales comerciales crecieron abismalmente. La provincia de Mendoza no fue ajeno a esto, a pesar de los constantes aumentos de los valores que conforman el cálculo del m2.
Con la llegada del 2026, desde el Colegio de Arquitectos de Mendoza definieron el nuevo aumento en el valor del m2 de construcción de casas, confirmando un incremento mayor al estimado. De esta manera se establece el nuevo piso sobre este indicador clave en los proyectos de construcción.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Se conoció el nuevo valor del m2 de construcción de casas en Mendoza
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, luego de que durante los últimos 3 meses se mantuviera en $1.257.571,11. Este último incremento fue de un 4.5%, y rigió durante octubre, noviembre y diciembre.
De acuerdo a lo anunciado oficialmente, el aumento fue del 7.9%, a pesar de que se esperaba que rondara un 6%. De esta manera, el Colegio de Arquitectos de Mendoza informó que el nuevo valor del m2 de construcción es de $1.355.528,58.