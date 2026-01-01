"Modern Heritage": el estilo de diseño y arquitectura que hará únicas a las casas en 2026

Qué es Modern Heritage y por qué importa en diseño

El Modern Heritage, término acuñado por diseñadores como Barry y Jordan de The Brownstone Boys, consiste en incorporar piezas de herencia, detalles restaurados o antigüedades junto a muebles y acabados modernos. Por ejemplo, una moldura original de madera puede combinarse con un sofá contemporáneo, o una lámpara antigua puede anclar una sala actual, generando un ambiente que se siente vivo y personal.

arquitectura diseño casas (2) El diseño Modern Heritage consiste en incorporar piezas de herencia, detalles restaurados o antigüedades junto a muebles y acabados modernos. Foto: modernheritage.com

Este estilo también responde a una necesidad emocional: después de años de interiores genéricos y globalizados, muchas personas buscan que sus casas reflejen su historia, sus recuerdos y su identidad. Las telas, colores y materiales tradicionales, como maderas envejecidas, piedra natural o tonos joya suaves, aportan calidez, autenticidad y resiliencia estética, distinguiendo estos espacios de los diseños más homogéneos.