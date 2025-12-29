Construcción de casas en Mendoza: cuándo aumenta el m2

Quienes están próximos a iniciar un proyecto de construcción, sea de departamentos, una casa o complejo comercial, debe comenzar a conocer sobre el término m2, ya que es aquel que rige el precio de lo que va a gastar en parte. En la provincia de Mendoza, el valor de este indicador está manejado por un organismo, que es quien establece el precio.
La construcción de casas se vio potenciado por la aparición de los distintos créditos hipotecarios, y esto se dio incluso en Mendoza, a pesar de que el valor del m2 se actualizase constantemente. El Colegio de Arquitectos adelantó en los primeros días de enero, revelará el nuevo aumento de este importante indicador.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Cuándo aumentará el valor del m2 de construcción de casas en Mendoza
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.257.571,11 a inicios de octubre. Este fue de un 4.5%, y el organismo anunció que regiría durante noviembre y diciembre.
De acuerdo al anuncio oficial del Colegio de Arquitectos de Mendoza, el nuevo valor del m2 de construcción se hará oficial durante la primera semana de enero. Se espera que el aumento sea mayor al último, por lo que se estima que supere el 6%.