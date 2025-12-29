Dormir es mucho más que descansar, pues también refleja hábitos, emociones y rasgos de personalidad. Entre las posiciones más comunes, dormir boca abajo llama la atención en la psicología porque suele vincularse con algunos aspectos. Te contamos qué significa.
Qué significa dormir boca abajo según la psicología
La postura en la que una persona duerme revela mucho sobre ella misma y la psicología revela qué es lo que significa
Aunque cada persona es única, la psicología del comportamiento sugiere que la postura que adoptamos mientras dormimos puede decir algo sobre cómo nos relacionamos con el mundo.
Dormir boca abajo: qué significa para la psicología
Quienes duermen boca abajo suelen preferir planificar, organizar y tener el control de las situaciones. Esta posición, al “abrazar” la cama, genera una sensación de firmeza y estabilidad.
Además, al cubrir el pecho y el abdomen, es decir zonas consideradas vulnerables, el cuerpo adopta una postura de autoprotección. Puede aparecer en personas que están atravesando períodos de estrés, presión o preocupaciones.
Esta postura para la psicología se relaciona con rasgos de exigencia personal, tendencia a sobrepensar y dificultad para relajarse por completo. Por último puede significar que cuando el cuerpo está agotado, adoptar esta posición puede ser simplemente la forma más rápida de liberar tensión muscular y quedarse dormido.
Ventajas y desventajas de dormir boca abajo
Entre los posibles beneficios de dormir reduce los ronquidos en algunas personas y puede brindar sensación de calma o seguridad emocional.
Sin embargo, puede generar presión en cuello y espalda (dolor matinal), menor libertad para respirar profundamente e incluso hace sentir tensión en hombros y zona lumbar.
Por eso, los especialistas recomiendan acompañar la postura con una almohada baja y colchón firme, o intentar girar de costado cuando aparezcan molestias.
Cómo mejorar el descanso si dormís boca abajo
- Usá una almohada baja o sin almohada para proteger el cuello.
- Colocá una pequeña almohada debajo de la pelvis para aliviar la zona lumbar.
- Estirá suavemente cuello y espalda antes de acostarte.
- Probá alternar con posición de costado si hay dolor o rigidez.