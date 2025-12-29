Qué significa dormir boca abajo según la psicología

Además, al cubrir el pecho y el abdomen, es decir zonas consideradas vulnerables, el cuerpo adopta una postura de autoprotección. Puede aparecer en personas que están atravesando períodos de estrés, presión o preocupaciones.

Esta postura para la psicología se relaciona con rasgos de exigencia personal, tendencia a sobrepensar y dificultad para relajarse por completo. Por último puede significar que cuando el cuerpo está agotado, adoptar esta posición puede ser simplemente la forma más rápida de liberar tensión muscular y quedarse dormido.

Ventajas y desventajas de dormir boca abajo

Entre los posibles beneficios de dormir reduce los ronquidos en algunas personas y puede brindar sensación de calma o seguridad emocional.

Sin embargo, puede generar presión en cuello y espalda (dolor matinal), menor libertad para respirar profundamente e incluso hace sentir tensión en hombros y zona lumbar.

dormir boca abajo (2) Más allá del significado de dormir de esta forma, también presenta ventajas y desventajas.

Por eso, los especialistas recomiendan acompañar la postura con una almohada baja y colchón firme, o intentar girar de costado cuando aparezcan molestias.

Cómo mejorar el descanso si dormís boca abajo